Εφορία: Ποιοι φορολογούμενοι έχουν μπει στο «μάτι» των ελεγκτών

Σαρωτικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις από τον Σεπτέμβριο. Ξεχασμένες δηλώσεις, απλήρωτα τέλη, αναδρομικά και ψευδείς δηλώσεις στο στόχαστρο. Ανοίγουν χιλιάδες υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Χιλιάδες φορολογικούς φακέλους ετοιμάζεται να ανοίξει από το Σεπτέμβριο η ΑΑΔΕ, βάζοντας σε πρώτο πλάνο εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους αλλά και υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και επιστροφών φόρων καθώς και 2.500 περιπτώσεις αγοραπωλησιών ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που αφορούν στο έτος 2019, δεδομένου ότι ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αφορούν ακόμα και χρήσεις του 2014. Οι ισχύουσες διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα επέκτασης του χρόνου παραγραφής στη δεκαετία, εφόσον περιέρχονται εις γνώσιν των φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» τα οποία δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζουν εντός της πενταετούς περιόδου παραγραφής. Η επέκταση στη δεκαετία, αφορά κυρίως υποθέσεις εξωτερικού για τις οποίες θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

η φορολογική αρχή να έχει ήδη υποβάλει το σχετικό αίτημα ή τα σχετικά αιτήματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής προς την αρμόδια αλλοδαπή αρχή εντός του χρόνου κατά τον οποίο οφείλει να δράσει, ήτοι εντός της πενταετίας και

τα στοιχεία να περιέλθουν μετά το πέρας της ως πενταετίας και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας.

Ποιες υποθέσεις κλείνουν στο τέλος του έτους

Υποθέσεις που δεν προλάβει να ελέγξει ο ελεγκτικός μηχανισμός έως το τέλος του έτους θα κλείσουν με τους φορολογούμενους να γλιτώνουν φόρους για «παλιές αμαρτίες» και το δημόσιο χάνει έσοδα. Γι’ αυτό και το κυνήγι των ελεγκτών της ΑΑΔΕ θα είναι εντατικό δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις με μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον. Όλα τα «ραβασάκια» με τους φόρους και τα πρόστιμα θα πρέπει να έχουν φτάσει στους φορολογούμενους πριν την εκπνοή του έτους.

Στο τέλος του 2025 παραγράφονται:

- Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2019. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Αν δεν είχε υποβληθεί δήλωση το 2020 για τα εισοδήματα του 2019, η Φορολογική Διοίκηση θα εκδώσει πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος εφόσον έχει στοιχεία από τα οποία προκύπτει φορολογητέα ύλη και ποσό φόρου προς καταβολή άνω των 30 ευρώ.

- Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση - προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Κ.

- Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία είτε για τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν εντός του 2019.

- Υποθέσεις φορολογουμένων που δήλωσαν ανακριβώς ή δεν δήλωσαν αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισπράχθηκαν εντός του 2019 και αφορούσαν παλαιότερα έτη.

- Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα επιλέγονται με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεση της η ΑΑΔΕ.