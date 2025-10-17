F1: Πενταετές deal για streaming όλων των αγώνων στο Apple TV

Μία πενταετή συμφωνία για τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων του κορυφαίου μηχανοκίνητου πρωταθλήματος στον κόσμο ανακοίνωσαν Apple και Formula 1 την Παρασκευή, η οποία θα μεταφέρει κάθε αγώνα της F1 στο Apple TV από το 2026.

Μία πενταετή συμφωνία για τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων του κορυφαίου μηχανοκίνητου πρωταθλήματος στον κόσμο ανακοίνωσαν Apple και Formula 1 την Παρασκευή, η οποία θα μεταφέρει κάθε αγώνα της F1 στο Apple TV από το 2026.

Συγκεκριμένα, το Apple TV θα παρέχει κάλυψη όλων των events της Formula 1, συμπεριλαμβανομένων των προπονήσεων, των κατατακτήριων αγώνων αλλά και των Sprint sessions, στο πλαίσιο της παρούσαν συνδρομής των 12,99 δολαρίων το μήνα της streaming υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται χωρίς διαφημίσεις. Ορισμένοι αγώνες F1 και όλες οι προπονήσεις θα είναι επίσης διαθέσιμες δωρεάν στην εφαρμογή Apple TV καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους.

Είναι μια διαφορετική δομή από τη συνεργασία της Apple με το Major League Soccer. Η Apple TV έχει ομοίως αποκλειστικά δικαιώματα για κάθε αγώνα του MLS, αλλά με επιπλέον κόστος μέσω του MLS Season Pass.

Η Apple πληρώνει περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τα δικαιώματα αγώνων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το ESPN της Disney

είναι ο υφιστάμενος συνεργάτης μέσων ενημέρωσης για το πρωτάθλημα και πλήρωνε περίπου 85 εκατομμύρια δολάρια ετησίως κατά μέσο όρο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη συμφωνία, τα οποία ζήτησαν να μην μιλήσουν δημόσια επειδή οι λεπτομέρειες είναι εμπιστευτικές, όπως αναφέρει το CNBC,

Το F1 TV Premium, η προσφορά περιεχομένου του πρωταθλήματος που είναι δημοφιλής στους οπαδούς των αγώνων, θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ, αλλά πλέον θα απαιτεί συνδρομή Apple TV.

Μόλις ένας πελάτης εγγραφεί στο Apple TV, το F1 TV Premium θα περιλαμβάνεται στη συνδρομή του στην Apple και όχι ως αυτόνομη προσφορά.