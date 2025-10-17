Προσπάθεια για rebound στη Wall Street - Ανοδικά ο Dow

Οι επενδυτές προσπαθούν να αποτινάξουν τις ανησυχίες που οδήγησαν στο τραπεζικό selloff της Πέμπτης.

Με μεικτά πρόσημα κινούνται την τελευταία ημέρα της εβδομάδας οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτινάξουν τις ανησυχίες που οδήγησαν στο τραπεζικό selloff της Πέμπτης. Η επενδυτική εμπιστοσύνη κλονίστηκε με την είδηση πως οι περιφερειακές τράπεζες Zions Bancorp και η Western Alliance Bancorp αντιμετωπίζουν προβλήματα με δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με καταγγελίες για απάτη.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται οριακά κατά 0,4% στις 45.966 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 0,37% στις 6.604 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq χάνει 0,6% στις 22.427 μονάδες.

Επιπλέον, ο Δείκτης Μεταβλητότητας Cboe (VIX), ο γνωστός ως δείκτης φόβου της Wall Street ξεπέρασε τις 27 μονάδες για πρώτη φορά από τον Απρίλιο και πλέον υποχωρεί κατά 7,47%.

Παρά τις χθεσινές απώλειες, οι δείκτες παραμένουν σε τροχιά για κέρδη σε επίπεδο εβδομάδας. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 1% έπειτα από το ισχυρό ξεκίνημα στις ανακοινώσεις κερδών του γ' τριμήνου. Ο Dow έχει ενισχυθεί περίπου 1,3% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq βρίσκεται στο +1,4%.

Μετά τις χθεσινές απώλειες έως και 13%, η Zions ενισχύεται πάνω από 3% μετά την αναβάθμιση από την Baird, η οποία δήλωσε ότι η πτώση της αξίας ήταν δυσανάλογη με το μέγεθος των ενδεχόμενων ζημιών από δάνεια που αντιμετώπιζε.

Η επενδυτική τράπεζα Jefferies, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο λόγω της έκθεσής της στην πτώχευση του λιανοπωλητή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands, σημειώνει άνοδο σχεδόν 5% μετά την αναβάθμιση της αξιολόγησής της από την Oppenheimer.