Προσπάθεια για rebound στη Wall Street - Ανοδικά ο Dow

Με μεικτά πρόσημα κινούνται την τελευταία ημέρα της εβδομάδας οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτινάξουν τις ανησυχίες που οδήγησαν στο τραπεζικό selloff της Πέμπτης. Η επενδυτική εμπιστοσύνη κλονίστηκε με την είδηση πως οι περιφερειακές τράπεζες Zions Bancorp και η Western Alliance Bancorp αντιμετωπίζουν προβλήματα με δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με καταγγελίες για απάτη.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται οριακά κατά 0,4% στις 45.966 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 0,37% στις 6.604 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq χάνει 0,6% στις 22.427 μονάδες.
Επιπλέον, ο Δείκτης Μεταβλητότητας Cboe (VIX), ο γνωστός ως δείκτης φόβου της Wall Street ξεπέρασε τις 27 μονάδες για πρώτη φορά από τον Απρίλιο και πλέον υποχωρεί κατά 7,47%.
Παρά τις χθεσινές απώλειες, οι δείκτες παραμένουν σε τροχιά για κέρδη σε επίπεδο εβδομάδας. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 1% έπειτα από το ισχυρό ξεκίνημα στις ανακοινώσεις κερδών του γ' τριμήνου. Ο Dow έχει ενισχυθεί περίπου 1,3% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq βρίσκεται στο +1,4%.
Μετά τις χθεσινές απώλειες έως και 13%, η Zions ενισχύεται πάνω από 3% μετά την αναβάθμιση από την Baird, η οποία δήλωσε ότι η πτώση της αξίας ήταν δυσανάλογη με το μέγεθος των ενδεχόμενων ζημιών από δάνεια που αντιμετώπιζε.
Η επενδυτική τράπεζα Jefferies, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο λόγω της έκθεσής της στην πτώχευση του λιανοπωλητή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands, σημειώνει άνοδο σχεδόν 5% μετά την αναβάθμιση της αξιολόγησής της από την Oppenheimer.