Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Καταργεί τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων - «Δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για αγορά από το εξωτερικό»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Καταργεί τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων - «Δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για αγορά από το εξωτερικό»
Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κατάργησε τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων, αλλά δεν θεωρεί ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να αγοράσει καύσιμα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 1.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κατάργησε τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων, αλλά δεν θεωρεί ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να αγοράσει καύσιμα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 1.

Ορισμένες περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε βενζίνη και οι αρχές αναγκάζονται να περιορίσουν τις πωλήσεις καυσίμων έπειτα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Ο Νόβακ είπε επίσης ότι η εγχώρια ζήτηση σε πετρελαϊκά προϊόντα έχει μειωθεί.

«Η κατάσταση είναι σταθερή, η εγχώρια αγορά είναι πλήρως εφοδιασμένη με πετρελαϊκά προϊόντα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει τους δασμούς στις εισαγωγές τους», είπε ο ίδιος.

Ο Νόβακ ανέφερε επίσης ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει περιορίσει τις εξαγωγές του ντίζελ για τους μεταπωλητές και παράτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης, μέτρα όπως είπε που αποσκοπούν στο να υπάρξει επιπλέον τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς με καύσιμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΝΟΚ: Τι θα ισχύει για τις οικοδομικές άδειες μετά από την έγκριση του ΣτΕ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι φορολογούνται για το 50% του τεκμηρίου, ποιοι ξεφεύγουν

Δημογραφικό: Οι 7 νομοί που εδώ και 45 χρόνια καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις

tags:
Ρωσία
Καύσιμα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider