Κίνα: Διαγράφηκαν 2 στρατηγοί από Κομμουνιστικό Κόμμα και στρατό λόγω διαφθοράς

Δύο υψηλόβαθμοι Κινέζοι στρατηγοί αποβλήθηκαν από το κυβερνών Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και αποτάχθηκαν από τον στρατό για «σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Κίνας.

Ο Χε Γουεϊντόνγκ, ο δεύτερος τη τάξει στρατηγός της Κίνας, και ο Μιάο Χούα, ο ανώτατος πολιτικός αξιωματούχος του κινεζικού στρατού, είναι οι πιο υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι που καθαιρούνται στο πλαίσιο εκστρατείας εκκαθάρισης κατά της διαφθοράς με στόχο την ηγεσία του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού από το 2023.

Η απομάκρυνση του Χε είναι η πρώτη ενός στρατηγού που είναι μέλος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, το ανώτατο διοικητικό όργανο του στρατού της Κίνας, μετά την Πολιτιστική Επανάσταση του 1966-1967. Αυτός δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τον Μάρτιο, ωστόσο προηγουμένως δεν είχε γνωστοποιηθεί από τις κινεζικές αρχές η διερεύνηση των δραστηριοτήτων του.

Ο Χε, ο Μιάο και επτά άλλοι υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι που κατονομάστηκαν στην ανακοίνωση «παραβίασαν σοβαρά την κομματική πειθαρχία και είναι ύποπτοι για σοβαρά εγκλήματα που σχετίζονται με καθήκοντα αναφορικά με ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Τζανγκ Σιαογκάνγκ.

Τα εγκλήματά τους είναι «σοβαρής φύσης, με εξαιρετικά επιζήμιες συνέπειες», προστίθεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Η αποπομπή του 68χρονου Χε έχει συνέπειες πέραν του στρατού, καθώς ήταν επίσης μέλος του 24μελούς Πολιτικού Γραφείου, της δεύτερης υψηλότερης βαθμίδας εξουσίας του κυβερνώντος Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ως ο ένας από τους δύο αντιπροέδρους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, ο στρατηγός Χε είναι ο τρίτος πιο ισχυρός διοικητής του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και θεωρείτο στενός συνεργάτης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μόνον λίγες μέρες πριν από την αναμενόμενη σύνοδο της Τέταρτης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πεκίνο.

Ο Μιάο απομακρύνθηκε από την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή τον Ιούνιο αφού τέθηκε υπό έρευνα για «σοβαρές παραβιάσεις πειθαρχίας» τον περσινό Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ