Βρετανία: Βαριές ποινές φυλάκισης σε ακροδεξιούς που σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί εξτρεμιστές φυλακίστηκαν σήμερα για 29 χρόνια συνολικά αφού καταδικάστηκαν για τον σχεδιασμό επιθέσεων σε τζαμιά και συναγωγές στο πλαίσιο ενός επερχόμενου «φυλετικού πολέμου», όπως θεωρούσαν.

Ο 25χρονος Μπρόγκαν Στούαρτ, ο 26χρονος Μάρκο Πιτσέτου και ο 35χρονος Κρίστοφερ Ρίνγκροουζ, προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια και συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2024, είπαν οι εισαγγελείς στη δίκη τους.

Οι τρεις άνδρες καταδικάστηκαν για συγκέντρωση πληροφοριών, που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες σε κάποιον, ο οποίος προετοιμάζει τρομοκρατική ενέργεια, ενώ ο Ρίνγκροουζ καταδικάστηκε και για την κατασκευή ενός εξαρτήματος για τρισδιάστατα εκτυπωμένο όπλο.

Όλοι τους δήλωσαν αθώοι αλλά οι ένορκοι του δικαστηρίου του Σέφιλντ τους έκριναν ενόχους για όλες τις κατηγορίες τον Μάιο.

Ο δικαστής Τζόναθαν Κατς επέβαλε ποινή φυλάκισης 11 ετών στον Στούαρτ, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, διαδραμάτιζε κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση.

Στον Ρίνγκροουζ επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης δέκα ετών και στον Πιτσέτου οκτώ.

Ο εισαγγελέας Τζόναθαν Σάντιφορντ, στην αγόρευσή του, είπε στους ενόρκους ότι οι τρεις κατηγορούμενοι εξέφραζαν θαυμασμό για τον Χίτλερ και για δράστες διαβόητων τρομοκρατικών επιθέσεων, αλλά και μίσος για μη λευκούς ανθρώπους, κυρίως για μουσουλμάνους και μετανάστες.

«Ήταν πεποίθησή τους ότι πρέπει σύντομα να έρθει η στιγμή που θα ξεσπάσει φυλετικός πόλεμος ανάμεσα στους λευκούς και σε άλλες φυλές», είπε ο Σάντιφορντ.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις, περιλαμβανομένων και σε μια ομάδα στο Telegram που ονομαζόταν "Einsatz 14", οι κατηγορούμενοι συζητούσαν να εκτελέσουν τον τότε πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και να βασανίσουν ιμάμηδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ