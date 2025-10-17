Πολωνία: Δεν θα εκδοθεί στη Γερμανία ο ουκρανός ύποπτος για συμμετοχή στην ανατίναξη του Nord Stream

Πολωνικό δικαστήριο αποφάσισε να μην εκδοθεί στη Γερμανία ο ουκρανός ύποπτος για συμμετοχή στην ανατίναξη των αγωγού Nord Stream το 2022 και διέταξε την αποφυλάκισή του.

«Το αίτημα των γερμανικών αρχών για την έκδοση (...) δεν χρήζει εξέτασης», αναφέρεται στη δικαστική απόφαση. «Η υπόθεση έκλεισε», σχολίασε στο Χ ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η πολωνική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι η απόφαση αν ο Βολοντίμιρ Ζ. θα εκδοθεί στη Γερμανία επαφίεται στη δικαστική εξουσία. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πρόσφατα ότι η έκδοση του υπόπτου δεν είναι προς το συμφέρον της Πολωνίας.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν είναι η ανατίναξη το 2022 των υποθαλάσσιων αγωγών που συνέδεαν τη Ρωσία με τη Γερμανία, αλλά το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα το ίδιο το γεγονός ότι κατασκευάσθηκαν εξ αρχής.

Η γερμανική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζ. ανήκε σε ομάδα που θεωρείται ύποπτη για την ενοικίαση ιστιοπλοϊκού σκάφους και την τοποθέτηση εκρηκτικών κοντά στο νησί της Δανίας Μπόρνχολμ.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με στόχο την πραγματοποίηση επίθεσης με εκρηκτικά και για «αντισυνταγματική δολιοφθορά».

Ο πολωνός συνήγορός του απορρίπτει τις κατηγορίες και δηλώνει ότι ο Βολοντίμιρ Ζ. δεν έχει διαπράξει αδίκημα. Αμφισβητεί επίσης το ότι περιστατικό καταστροφής ρωσικής περιουσίας από Ουκρανό σε περίοδο πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες συνιστά ποινικό αδίκημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ