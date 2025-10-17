Συνάντηση Μυτιληναίου-Γιόργκενσεν: Πρόταση για τριμερές σύμφωνο στήριξης - «Να επανεκκινήσουν τα εργοστάσια»

Την ανάγκη επανεκκίνησης εργοστασίων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους αλλά και επιβολής επειγόντως μέτρων που θα εξασφαλίσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen Energy & Metals και Πρόεδρος της Eurometaux, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντίτε Τζουλ Γιόργκενσεν.

Την ανάγκη επανεκκίνησης εργοστασίων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους αλλά και επιβολής επειγόντως μέτρων που θα εξασφαλίσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen Energy & Metals και Πρόεδρος της Eurometaux, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντίτε Τζουλ Γιόργκενσεν.

Σε αυτή την «πολύ ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση», ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έθεσε επίσης στο τραπέζι πρόταση για τριμερές σύμφωνο στήριξης του κλάδου, μεταξύ της βιομηχανίας μη σιδηρούχων μετάλλων (NFMs), των κρατών-μελών και της Κομισιόν, εντός του 2025, για την διευκόλυνση πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια.

Ακολουθεί η ανάρτηση:

Ως Πρόεδρος της Eurometaux (Ένωση Ευρωπαϊκών Μετάλλων) και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN PLC, είχα σήμερα την τιμή να συναντηθώ με την Ditte Juul Jørgensen, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε μια πολύ ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση, με την Γενική Διευθύντρια να συμμετέχει εποικοδομητικά σε όλα τα ζητήματα.

Μετέφερα την πραγματικότητα που βιώνει η βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως αυτή αποτυπώθηκε κατά τη διάρκεια της LME Week, και τόνισα το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας εδώ και πολλά χρόνια, καθώς και την επιτακτική ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού ενεργειακούς κόστους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συζητήσαμε επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ειδικής τριμερούς συμφωνίας για τα μη σιδηρούχα μέταλλα (NFMs), ακόμη και εντός του 2025, με στόχο την αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια.

Αναγνωρίζοντας ότι το CISAF International αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημάναμε την ανάγκη να διορθωθούν ορισμένες αδυναμίες, όπως η υποχρέωση εγκατάστασης ΑΠΕ επί τόπου και οι περιοριστικοί όροι του προσωρινού μηχανισμού ελάφρυνσης του κόστους.

Αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης για τον Ηλεκτροκίνηση της ΕΕ, υπογραμμίσαμε ότι η πιο άμεση και αποδοτική λύση είναι η επανεκκίνηση των εργοστασίων μη σιδηρούχων μετάλλων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους το συντομότερο δυνατό.

Κλείνοντας, αναφερθήκαμε στις γεωπολιτικές προκλήσεις και πιέσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη γόνιμη συνεργασία μας προς όφελος του ευρωπαϊκού βιομηχανικού οικοσυστήματος.»