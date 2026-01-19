Elxis - At Home in Greece: Οι νέες τάσεις στην αγορά εξοχικής κατοικίας το 2026

Εντεινόμενη στροφή, όχι μόνο για πολυτελείς και ακριβές κατασκευές, αλλά και προς πιο οικονομικά εξοχικά ακίνητα μικρότερων επιφανειών

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και διαμόρφωση νέων τάσεων στην αγορά εξοχικών κατοικιών, προβλέπει για το 2026 η Elxis - At Home in Greece. Η ηγέτιδα εταιρεία πώλησης κατοικιών σε ξένους αγοραστές, εντοπίζει μια εντεινόμενη στροφή, όχι μόνο για πολυτελείς και ακριβές κατασκευές, αλλά και προς πιο οικονομικά εξοχικά ακίνητα μικρότερων επιφανειών, με βάση την εκδήλωση ζήτησης που παρατηρείται σε επιλεγμένα έργα τέτοιων χαρακτηριστικών.

«Ήδη από το τέλος του 2025 διαπιστώνουμε μια αυξημένη ζήτηση και για εξοχικές κατοικίες μικρού εμβαδού, είτε ως πιο προσιτή λύση, είτε για λόγους επενδυτικής αξιοποίησης», αναφέρει ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis. Αυτό μεταφράζεται σε ενδιαφέρον για νεόδμητες κατοικίες των 60 – 70 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, ή και 35 – 45 τ.μ. με ένα υπνοδωμάτιο, με την τελευταία ειδικά κατηγορία να προορίζεται αποκλειστικά για επενδυτική αξιοποίηση, μέσω των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η εκτίμηση αυτή της Elxis πηγάζει από την μεγάλη απήχηση που είχε το συγκρότημα Sunny Days 5, την προώθηση του οποίου έχει αναλάβει η εταιρεία. Βρίσκεται στον Ασώματο της Κρήτης (Ρέθυμνο) και με τιμές που ξεκινούν από τις 140.000 ευρώ για ένα ακίνητο 37 τ.μ., εξασφάλισε αγοραστές για 4 από τα 19 διαθέσιμα σπίτια σε μόλις δύο εβδομάδες, παρότι η τρέχουσα περίοδος δεν είναι υψηλής ζήτησης.

Μάλιστα, συνολικά υποβλήθηκαν πάνω από 100 αιτήματα λήψης πληροφοριών την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, κάτι που δείχνει την σημαντική απήχηση που έχουν αρχίσει να έχουν και αυτές οι επιφάνειες. Εκτός όμως από τα πιο μικρά και προσιτά εξοχικά, άλλη μια τάση που έγινε εμφανής, ειδικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και φέτος.

Ο λόγος για το όλο και μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον και για πολυτελή ακίνητα. «Το 2025 είδαμε ότι 1 στα 4 ακίνητα πωλούνται σε τιμές που ξεπερνούν τις 600.000 ευρώ, ποσοστό που είναι τριπλάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σημαντική κατηγορία αγοραστών που επιλέγει ακριβότερες και ποιοτικότερες κατασκευές», εξηγεί ο κ. Γαβριηλίδης.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η Elxis, το 2025 η μέση αξία πώλησης νεόδμητων εξοχικών διαμορφώθηκε σε 450.000 ευρώ, ή 37,3% πάνω από το 2024, λόγω της αυξημένης διάθεσης των αγοραστών να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα και να αποκτήσουν ένα ακίνητο υψηλότερων προδιαγραφών. Για παράδειγμα, οι αγοραστές από χώρες, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, την Γερμανία, αλλά και της ΗΠΑ, επέλεξαν ακίνητα που ήταν από 32% έως 43% ακριβότερα, συγκριτικά με το 2024.

Άλλη μια τάση που θα ξεχωρίσει το 2026, είναι το υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον για περιοχές, όπως η Καλαμάτα, αλλά και η πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία αναμένεται να εξελιχθεί σε έναν δυναμικό εναλλακτικό προορισμό για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών (premium). Ο λόγος είναι οι πιο προσιτές τιμές σε σχέση με την Αττική, που καθιστούν την Θεσσαλονίκη μια σημαντική επιλογή για όλο και μεγαλύτερο αριθμό ξένων αγοραστών. Αναμένεται να διατηρηθεί η υψηλή ζήτηση και για την Κρήτη, αλλά και το Ιόνιο, με έμφαση την Κέρκυρα.

Αναφορικά με τις χώρες ενδιαφέροντος, ξεχωρίζουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, ως χώρες που επιλέγουν την Ελλάδα κυρίως με στόχο την ιδιοκατοίκηση. Στον αντίποδα, οι αγοραστές από την Ολλανδία και το Ισραήλ κινητοποιούνται συνήθως για επενδυτικούς σκοπούς, επιδιώκοντας τόσο την άμεση απόδοση μέσω της εκμετάλλευσης, όσο και την μακροπρόθεσμη, προκειμένου να εξασφαλιστούν κέρδη από μια μελλοντική μεταπώληση.