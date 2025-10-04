Προ των πυλών το σύνθετο τουριστικό project «Cape Tholos» άνω των 250 εκατ. στην Κρήτη

Ξεκινούν από το 2026 οι εργασίες της εμβληματική επένδυσης στο Καβούσι Ιεράπετρας, του ομίλου Μεταξά, με πάνω από 1.000 κλίνες. Σε περιβαλλοντική διαβούλευση για αδειοδότηση. Πώς θα είναι το project, που θα αναπτυχθεί.

Προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση μιας μεγάλης τουριστικής επένδυσης άνω των 250 εκατ. ευρώ στην Κρήτη. Ο όμιλος Μεταξά (Metaxa Hospitality Group), που διοικεί ο Ανδρέας Μεταξάς και φέτος κλείνει 50 χρόνια παρουσίας στην τουριστική αγορά προωθεί μια εμβληματική επένδυση στο Καβούσι Ιεράπετρας, το πολυαναμενόμενο «Cape Tholos», με πάνω από 1.000 κλίνες, με την έναρξη των εργασιών να τοποθετείται το 2026 και την ολοκλήρωση σημαντικού τμήματος από το 2028. Μάλιστα, χτες «βγήκε» σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση του έργου, με ορίζοντα έως τις 9 Δεκεμβρίου 2025.

Για το ακίνητο στο οποίο χωροθετείται το έργο, έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 878Β/10.12.2024, με το οποίο εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με τίτλο «CAPE THOLOS – Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λασίθι». Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες), τα οποία περιλαμβάνουν το κεντρικό κτήριο του ξενοδοχείου σε συνδυασμό με ανεξάρτητες μονάδες διαμονής, χώρους εστίασης και αναψυχής, κολυμβητικές δεξαμενές, κοινόχρηστους χώρους καθώς και χώρους στάθμευσης. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός Κέντρου Αναζωογόνησης (SPA), ως Ειδική Τουριστική υποδομή καθώς και ενός Κέντρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για βραχώδη έκταση χαμηλής βλάστησης περίπου 1.130 στρεμμάτων στην περιοχή του Καβουσίου της Βορειοανατολικής Κρήτης. Το έργο, που είναι ενταγμένο στις στρατηγικές επενδύσεις με ειδικό πολεοδομικό καθεστώς (ΕΣΧΑΣΕ), βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο τεχνικής ωρίμανσης και θα ολοκληρωθεί σε φάσεις σε ορίζοντα έως 5 ετών. Το εκτιμώμενο ύψος επένδυσης – μία σύνθετη τουριστική ανάπτυξη σε συνολική οικοδομήσιμη επιφάνεια περίπου 55.000 τ.μ. «για έναν νέο ολιστικό προορισμό υπερ-πολυτελούς φιλοξενίας και «επώνυμων» κατοικιών όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον όμιλο που διαθέτει ξενοδοχεία 5* και πολυτελή resorts σε Κρήτη και Σαντορίνη -αναμένεται να φτάσει τα 250 εκατ. ευρώ για όλες τις φάσεις κατασκευής.

Πώς θα είναι το project

Όπως αναφέρεται και στην ΜΠΕ, το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα θα αποτελείται από ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, στο οποίο εντάσσονται εγκαταστάσεις ευεξίας και χαλάρωσης τύπου SPA (Ειδική Τουριστική Υποδομή), καθώς και πλήρες φάσμα χώρων εστίασης και αναψυχής, συνοδευόμενοι από τους απαραίτητους βοηθητικούς και υποστηρικτικούς χώρους. Επιπλέον, θα περιλαμβάνονται τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο. Για την ορθή και αυτόνομη λειτουργία της επένδυσης προβλέπεται η ανάπτυξη όλων των απαραίτητων τεχνικών και λειτουργικών υποδομών εξυπηρέτησης του ακινήτου. Η συνολική δυναμικότητα του συγκροτήματος θα ανέρχεται σε 1.014 κλίνες, ενώ η προγραμματισμένη δόμηση αγγίζει τα 48.780,48 τ.μ., με συνολική κάλυψη 43.517,33 τ.μ..

Οι επιμέρους λειτουργικές ενότητες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος περιλαμβάνουν χώρους υποδοχής και διοίκησης, ποικιλία τύπων σουιτών (standard, executive, presidential), αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων, εγκαταστάσεις εστίασης (εστιατόρια, lounge bar, BBQ), εγκαταστάσεις ευεξίας και γυμναστηρίου, παιδότοπο, βιβλιοθήκη, χώρους αποθήκευσης και logistics, καθώς και αυτόνομα υποσυστήματα όπως το Sea Beach Club, το Water Sports Center και το κλειστό Sports Club.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση βασίζεται σε αρχές ήπιας ένταξης στο φυσικό περιβάλλον, με ανάπτυξη δύο διακριτών ενοτήτων:

Την ενότητα "Luxury Resort", στην οποία χωροθετείται το ξενοδοχείο 5* με συνολική δυναμικότητα 370 κλινών, κατανεμημένων σε κεντρικό κτίριο και επιμέρους μονάδες Hotel Guestrooms και Hotel Villas. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις SPA, αίθουσες συνεδρίων, εστιατόρια, εξωτερικές πισίνες και παιδικούς χώρους. Την ενότητα "Cape Tholos Residences", όπου προβλέπονται 58 Non-Branded επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, διαφόρων τυπολογιών (3 έως 5 υπνοδωματίων), όλες με ιδιωτικές πισίνες και θέα προς τη θάλασσα.

Κατά τη φάση λειτουργίας του Συνθέτου Τουριστικού Καταλύματος, η επιχείρηση θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, η οποία εκτείνεται από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, ενώ κατά τους υπόλοιπους μήνες, η λειτουργία θα προσαρμόζεται δυναμικά στη ζήτηση. Σύμφωνα με τον αναλυτικό σχεδιασμό του έργου, κατά την πλήρη λειτουργία του συγκροτήματος, προβλέπεται η απασχόληση συνολικά 411 εργαζομένων, εκ των οποίων 335 στο ξενοδοχείο και τις επώνυμες κατοικίες και 76 στο τμήμα Cape Tholos Residences. «Παρά το γεγονός ότι η λασιθιώτικη ενότητα εμφανίζει μικρότερη τουριστική ένταση σε σχέση με τα δυτικότερα τμήματα του νησιού, εντούτοις η στρατηγική γεωγραφική της θέση, η πολυμορφία του τουριστικού της προϊόντος και η συγκριτικά ανεκμετάλλευτη δυναμική της, προσφέρουν ένα ιδανικό πλαίσιο για την υλοποίηση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας», λένε οι επενδυτές.

Η περιβαλλοντική διάσταση

Οι κτιριακές υποδομές διατάσσονται με γνώμονα την αραιή δόμηση και την προστασία του φυσικού τοπίου. Η υψομετρική ανάπτυξη αξιοποιεί τη φυσική γεωμορφολογία, με τις κύριες κατασκευές να τοποθετούνται σε περιοχές χαμηλής ορατότητας και σε θέσεις που ελαχιστοποιούν την οπτική όχληση. Η πλειονότητα των κτιρίων διατηρεί χαμηλό ύψος (ισόγεια ή μερικώς διώροφα), ενώ πάνω από 60% της έκτασης παραμένει αδόμητο ή διαμορφώνεται με φυτεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργειακή απόδοση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού (φυσικός αερισμός, προσανατολισμός, ηλιοπροστασία, φυσικός φωτισμός) και υλοποίηση πράσινων δωμάτων, υδατοπερατών δαπέδων και χρήσης τοπικών υλικών (ασβεστολιθική πέτρα από εκσκαφές).

Επίσης, εντός του υπό μελέτη γηπέδου πρόκειται να εγκατασταθούν:

δύο δεξαμενές υδροδότησης μαζί με δύο αντλιοστάσια πυρόσβεσης

δύο δεξαμενές δικτύου πυροσβεστικών κρουνών

δύο βιολογικοί σταθμοί

δύο μονάδες αφαλάτωσης

οκτώ ιδιωτικοί υποσταθμοί εκ των οποίων ο ένας θα εγκατασταθεί στο χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κύριου κτιρίου του ξενοδοχείου

Στο ακίνητο υπάρχουν υφιστάμενες κατασκευές:

ένα κτίσμα («Σπίτι του Βοσκού») στο νότιο τμήμα του ακινήτου συνολικού εμβαδού 101,16 m2 προϋφιστάμενη του έτους 1975

φωτοβολταϊκά πάνελ εμβαδού περίπου 48,80 m2 νότια του ακινήτου

Να σημειωθεί ότι, παρότι προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας μαρίνας για 33 σκάφη, η κατασκευή της δεν περιλαμβάνεται στη φάση αυτή.