Καλπάζουν οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια - Το γράφημα της εβδομάδας

Χωρίς τέλος μοιάζει η άνοδος των τιμών στην αγορά κατοικίας. Οι τιμές διαμερισμάτων στα αστικά κέντρα της χώρας πάνε να σπάσουν τα υψηλά του 2008, κάτι το οποίο έχει ήδη συμβεί στην Αθήνα. Από την άλλη, τα ενοίκια κατοικιών στο σύνολο της χώρας φιγουράρουν εδώ και μήνες στον πίνακα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στις μηνιαίες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό.

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, εκτιμάται ότι το β΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Για το 2024, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,0% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 13,9% το 2023.

H αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,9% στην Αθήνα, 8,8% στη Θεσσαλονίκη, 8,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Από την άλλη, τα ενοίκια κατοικιών αυξάνεται με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς μήνα με τον μήνα.