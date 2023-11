Piraeus Tower: Πότε μπαίνουν οι μισθωτές στο «στολίδι» του Πειραιά

Έτοιμοι οι 6 όροφοι της startup Dialectica που τους παραλαμβάνει προς διαμόρφωση στα τέλη Νοεμβρίου. Γιορτές με… JD Sports, από αρχές 2024 έως την Άνοιξη «μπαίνουν» σταδιακά οι μισθωτές σε γραφεία, εμπορικά, f&b, γυμναστήριο κ.α.

Έτοιμοι προς παράδοση είναι οι χώροι που θα «φιλοξενήσουν» τον πρώτο «ένοικο» του εμβληματικού, «πράσινου» και ψηφιακού Piraeus Tower, στην «καρδιά» του μεγάλου λιμανιού της χώρας, του Πειραιά. Στα τέλη Νοεμβρίου, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες και έχει παλιότερα αναδείξει το insider.gr, αναμένεται να δοθούν οι χώροι γραφείων στη Dialectica που τυγχάνει όχι μόνο να είμαι ο «anchor tenant», ήτοι βασικός «ενοικιαστής άγκυρα», αλλά και μια ελληνική startup, δίνοντας πρόσθετη σημειολογία στο νέο τεχνολογικό «στολίδι» του λιμανιού, ένα από τα τοπόσημα που θα ξεχωρίζουν κατά μήκος της διευρυμένης Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η εταιρεία που πρόκειται να μισθώσει τους έξι εκ των 22 ορόφων του κτιρίου (από τον 9ο έως και τον 14ο), συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 6.210 τ.μ., θα είναι σε θέση το προσεχές διάστημα να διαμορφώσει τους χώρους αναλόγως των αναγκών της ώστε να χρησιμοποιηθούν από τα στελέχη και τους εργαζόμενους, καθώς τα γραφεία της έχουν ολοκληρωθεί.

Η ανάπτυξη αυτή, βέβαια, έπεσε σε μια δύσκολη συγκυρία, με άνοδο κόστους σε υλικά και χρήμα, με πολέμους, με ελλείψεις στο προσωπικό και άλλα προβλήματα. Ωστόσο, με τις προφανείς καθυστερήσεις που πάντα αντιμετωπίζουν τέτοιες κτηριακές επενδύσεις, προχωρά και από το 2024 θα «γεμίζει από ζωή». Πάντως, ήδη έχει φύγει η περίφραξη, όπως φαίνεται (credits Nikos Daniilidis) και στις φωτογραφίες (και έχουν τελειώσει οι κοινόχρηστοι χώροι, οπότε, το project βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Πότε θα «γεμίσει ζωή»

Επίσης, αναμένεται να λειτουργήσει έως τα τέλη του έτους το νέο «πόστο» της JD Sports, καθώς, όπως αναφέρουν τουλάχιστον σχετικές πληροφορίες, θα λειτουργεί την περίοδο των Χριστουγέννων. Υπενθυμίζεται ότι στο ισόγειο θα βρίσκεται περίπου 1.000 τ.μ. κατάστημα (με μοναδικά brands όπως Hoodrich, McKenzie, Supply & Demand, καθώς και με exclusive προϊόντα από τα πιο iconic brands, όπως Nike, adidas, Jordan, Converse, Puma, Vans, New Balance, Reebok, Fila, Under Armour, The North Face, Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren και πολλά άλλα), ενώ προβλέπεται και ένας χώρος wellness, συνολικής επιφάνειας 120 τετραγωνικών μέτρων, για τους εργαζόμενους του Πύργου οι οποίοι εκτιμάται ότι θα είναι έως 2.000. Να σημειωθεί ότι ήδη έχει ενοικιαστεί και το φαρμακείο που θα λειτουργία στα χαμηλά πατώματα του Πύργου.

Σταδιακά και με ορίζοντα έως τις αρχές της Άνοιξης, στην αρχή Μαρτίου, θα είναι στη «θέση» τους και οι άλλοι μισθωτές για γραφεία, καταστήματα, εστιατόριο και γυμναστήριο, αν και η λειτουργία των χώρων ίσως γίνεται σταδιακά, δηλαδή να μπαίνουν σταδιακά οι μισθωτές από τον νέο χρόνο. Τον χώρο άθλησης (γυμναστήριο) έχει μισθώσει η… Athlesis, γνωστή εταιρεία με μπουτίκ γυμναστήρια με παρουσία και στην Αθήνα.

Να σημειώσουμε ότι στον 22ο όροφο θα «πιάσει πόστο» ο Όμιλος Βύρων Βασιλειάδη – V Group που δραστηριοποιείται στους τομείς της συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων, στην παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην πράσινη τεχνολογία και στις επενδύσεις.

Το νέο, ψηφιακό (BIM με LOD 500), ανακαινισμένο κτήριο των 34.623 τ.μ. (σε οικόπεδο 3.842 τ.μ.), των 22 ορόφων (+2 υπόγεια, ισόγειο, μεσοπάτωμα) στο ανώτατο άκρο του θα υψώνεται πλέον 88 μέτρα πάνω από τη θάλασσα (έχει 492 σκαλιά από το ισόγειο μέχρι την κορυφή. Από έναν Πύργο – «φάντασμα» θα μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο «πράσινο στολίδι», με εντυπωσιακή θέα, με τις υψηλότερες προδιαγραφές αειφορίας, που πρόκειται να πιστoποιηθεί ως κτήριο WELL. Τα γραφεία θα καταλαμβάνουν σχεδόν 19.250 τ.μ., οι εμπορικοί χώροι 6.700 τ.μ. συνολικά (π.χ. και οι INDITEX - Zara, Zara Home, ισόγειο, πρώτος – δεύτερος όροφος, σε μια συνολική επιφάνεια 5.800 τ.μ.), το f&B θα καταλαμβάνει περίπου 700 τ.μ. εσωτερικό χώρο κι άλλα τόσα στην εξωτερική βεράντα – αίθριο, επιφάνεια που έχει μισθώσει το γκρουπ Gendal, με τη γνωστή φίρμα Nice n’ Easy, με bar-restaurant 24ωρης λειτουργίας, γνωστή και από την παρουσία της στο γήπεδο της ΑΕΚ –OPAP ARENA.

«Τυχεροί» θα είναι οι εργαζόμενοι που θα «φιλοξενούνται» στον ενοποιημένο χώρο (μέσω σκάλας) του 19ου και 20ου ορόφου), με την Piraeus Tower να είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές με ενδιαφερόμενους, χωρίς όμως για την ώρα να ανακοινώνει το όνομα του μισθωτή.

Η επένδυση

Η Piraeus Tower Α.Ε., αποτελεί κοινό επενδυτικό φορέα της Cante Holdings Ltd (όμιλος DIMAND και EBRD) και της PRODEA Investments. Το έργο έχει τη «σφραγίδα» του μηχανικού και project manager, εκ μέρους της εταιρίας Dimand, Νατάλη Πέτροβιτς. Τις κατασκευαστικές εργασίες υλοποιεί η ΤΕΡΝΑ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ Lead Architect είναι η BETAPLAN, Façade Architect – Common Areas Architect η PILA και Retail Architect η ASPA KST.

Για την ώρα, είναι το δεύτερο πιο ψηλό κτίριο της Ελλάδας μετά τον Πύργο των Αθηνών. Αν εξαιρέσουμε το ισόγειο και τους πρώτους 3 ορόφους (και μέρος του τέταρτου), από τον τέταρτο (κυρίως από τον πέμπτο) και πάνω και μέχρι τον 22ο όροφο θα είναι γραφεία, με μικτή επιφάνεια σχεδόν 1.035 τ.μ. και ωφέλιμη άνω των 835 τ.μ. ανά όροφο. Υπάρχει και 23ος και δώμα στην κορυφή που θα εξυπηρετήσουν τμήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου, ενώ προβλέπονται φωτοβολταϊκά πάνελ στην κορυφή που θα «στηρίξουν» τον «πράσινο» ενεργειακό χαρακτήρα του project.