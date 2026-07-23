Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Η Aktor ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση, για λογαριασμό της, σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες αρχίζουν σήμερα, 23 Ιουλίου 2026.

Μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος Aktor συνεχίζει το πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του με την έκδοση ομολόγου.

Αναλυτικότερα, η Aktor ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση, για λογαριασμό της, σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες αρχίζουν σήμερα, 23 Ιουλίου 2026. Ενδέχεται να ακολουθήσει, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικού ποσού €300 εκατομμυρίων και διάρκειας πέντε ετών.

Ο Εκδότης προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Εκδότη.

Η διάρκεια και οι λοιποί όροι των Ομολογιών ενδέχεται να μεταβληθούν και δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η προσφορά των Ομολογιών θα ολοκληρωθεί.