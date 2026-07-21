Σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι της Σούδας - Κικίλιας: «Καμία ανοχή σε θέματα ασφάλειας»

Έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε το πρωί στο επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΕΛΥΡΟΣ» και στο φορτηγό-οχηματαγωγό «ΙΩΣΗΦ Κ.», μετά τη σύγκρουσή τους στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με το Λιμενικό, το «ΕΛΥΡΟΣ», το οποίο είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, 32 Ι.Χ., 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα, επιθεωρήθηκε από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα, ο οποίος πιστοποίησε ότι διατηρεί την κλάση του και μπορεί να συνεχίσει τα δρομολόγιά του.

Για το «ΙΩΣΗΦ Κ.» παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου, ενώ αναμένεται επιθεώρηση από τον αρμόδιο φορέα. Τα στελέχη του Λιμενικού διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, υπό το πρίσμα της απόλυτης διασφάλισης τήρησης των κανόνων ασφάλειας ναυσιπλοίας. Παράλληλα έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό τις οδηγίες της οικείας εισαγγελικής Αρχής. Έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Τις ενέργειες που δρομολογούνται μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων γνωστοποίησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, που ανέφερε: «Έδωσα εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος. Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή».