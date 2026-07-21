Τι δείχνουν τα νέα ευρήματα ΠΟΥ για παγκόσμια πείνα και το κόστος υγιεινής διατροφής

645 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με πείνα και 2,7 δισ. άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν για υγιεινή διατροφή. 1 στους 3 παγκοσμίως δεν έχει πρόσβαση σε θρεπτική διατροφή.

Τα επίπεδα της παγκόσμιας πείνας και της επισιτιστικής ανασφάλειας μειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2025, αποδεικνύοντας ότι η πρόοδος στον ζωτικό τομέα της ασφάλειας των τροφίμων είναι εφικτή. Ωστόσο, όπως δείχνει η έκθεση «Η Κατάσταση της Επισιτιστικής Ασφάλειας και της Διατροφής στον Κόσμο 2026» (SOFI 2026), που συντάχθηκε από 5 εξειδικευμένους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, οι βελτιώσεις που έχουν συντελεστεί είναι ανεπαρκείς και άνισα κατανεμημένες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030, αφού βάσει των ευρημάτων 645 εκατ. άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πείνα το 2025 και 2,7 δισ. άνθρωποι (1 στους 3 ανθρώπους διεθνώς) δεν μπορούν να πληρώσουν για υγιεινή διατροφή, λόγω του αυξημένου κόστους των θρεπτικών τροφίμων, που αυξήθηκε περαιτέρω το 2026, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το 7,8% του παγκόσμιου πληθυσμού βιώνει πείνα

Η έκθεση εκτιμά ότι το 7,8% του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετώπισε πείνα το 2025, από 8,1% το 2024 και 8,6% το 2022, επιβεβαιώνοντας μια διαρκή, αν και αργή, βελτίωση. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 645 εκατ. άνθρωποι επλήγησαν από την πείνα το 2025, αντιπροσωπεύοντας μείωση σχεδόν 14 εκατομμυρίων σε σύγκριση με το 2024 και 43 εκατομμυρίων σε σύγκριση με το 2022.

Ποια είναι η ήπειρος με τον μεγαλύτερο πληθυσμό ανθρώπων που βιώνουν πείνα

Παρά την παγκόσμια πρόοδο, η ανάκαμψη παραμένει άνιση μεταξύ των διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών. Η Ασία, μαζί με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, έχει καταγράψει σταθερές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, η Αφρική φιλοξενεί πλέον περίπου 309 εκατομμύρια ανθρώπους που βιώνουν πείνα, σε σύγκριση με 292 εκατ. στην Ασία. Αν και η προηγουμένως αυξητική τάση της Αφρικής αρχίζει να σταθεροποιείται, με το ποσοστό του πληθυσμού της που αντιμετωπίζει πείνα να μειώνεται από 20,3% το 2024 σε 20,0% το 2025, η Αφρική έχει πλέον τον υψηλότερο αριθμό πεινασμένων ανθρώπων σε απόλυτους όρους εν τω μέσω ενός ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού.

Επισιτιστική ανασφάλεια αντιμετωπίζει το 25,8% του παγκόσμιου πληθυσμού

Παρόμοια είναι η εικόνα και της επισιτιστικής ανασφάλειας Το 2025, περίπου το 25,8% του παγκόσμιου πληθυσμού (περίπου 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι) αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια, πράγμα που σημαίνει ότι κατά καιρούς αναγκάστηκε να κάνει συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την ποσότητα των τροφίμων που κατανάλωσε. Αυτό το ποσοστό είναι μειωμένο από 27,1% το 2024 και 28,7% το 2020 - που ισοδυναμεί με σχεδόν 86 εκατομμύρια λιγότερους ανθρώπους από ό,τι το 2024 και 135 εκατ. λιγότερους από ό,τι το 2020, αν και εξακολουθεί να είναι πάνω από τα επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας πριν από την πανδημία.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι περιφερειακές ανισότητες, μεταξύ διαφορετικών περιοχών παραμένουν έντονες. Περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Αφρικής (56,6%) αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια το 2025, σε σύγκριση με 20,3% στην Ασία, 22,9% στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και 8,7% στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Η επισιτιστική ανασφάλεια εξακολουθεί επίσης να είναι πιο διαδεδομένη στις αγροτικές περιοχές από ό,τι στις αστικές περιοχές. Επιπλέον, οι γυναίκες εξακολουθούν να επηρεάζονται δυσανάλογα, αν και το χάσμα μεταξύ των φύλων μειώθηκε ελαφρώς το 2025.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα φέρει αντιμέτωπους με την πείνα επιπλέον 17 εκατ. ανθρώπους

Η ετήσια έκθεση προσφέρει επίσης προβλέψεις για την πείνα για τα επόμενα πέντε χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ανάλογα με τη διάρκεια των επιπτώσεων της κρίσης στον πληθωρισμό των τροφίμων - ο οποίος οφείλεται στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων - περίπου 510 έως 520 εκατ. άνθρωποι ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την πείνα το 2030 (σε σύγκριση με τη χαμηλότερη πρόβλεψη των 503 εκατομμυρίων στο σενάριο πριν από τη σύγκρουση), με τον παγκόσμιο αριθμό υποσιτισμένων ανθρώπων να αναμένεται να μειωθεί κατά 20%. Ωστόσο, άλλοι πιθανοί παράγοντες που διαταράσσουν την οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων όπως το Ελ Νίνιο το 2026 και το 2027, δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτές τις προβλέψεις και θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την εξάπλωση της πείνας και της επισιτιστικής ανασφάλειας.

Οι συγγραφείς της έκθεσης – ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), το Διεθνές Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (IFAD), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) – προειδοποιούν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή του 2026, μαζί με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις μειώσεις στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική χρηματοδότηση, απειλούν να υπονομεύσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί για τον τερματισμό της παγκόσμιας πείνας.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια πρόοδος στη διατροφή των μητέρων και των παιδιών παραμένει επίσης ανεπαρκής για την εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των διατροφικών στόχων για το 2030. Δείκτες όπως η απίσχνανση, το υπερβολικό βάρος, το χαμηλό βάρος γέννησης και ο αποκλειστικός θηλασμός παρουσιάζουν μόνο οριακές βελτιώσεις και η πρόοδος είναι πολύ αργή για την επίτευξη των στόχων. Ταυτόχρονα, η αναιμία στις γυναίκες ηλικίας 15 έως 49 ετών επιδεινώνεται, ενώ η συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας στους ενήλικες παρουσιάζει σταθερή αύξηση - από 12,1% το 2012 σε 16,2% το 2024 - σε αντίθεση με τον στόχο της ανάσχεσης της αύξησής της έως το 2025. Μόνο το 30,8% των παιδιών ηλικίας 6 έως 23 μηνών παγκοσμίως καταναλώνουν μια οριακά αποδεκτή διατροφή, με ελάχιστη ποικιλία και 150 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών εξακολουθούν να παρουσιάζουν καχεξία.

Η πρόοδος ποικίλλει και πάλι σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών. Η συχνότητα εμφάνισης της παιδικής καχεξίας μειώνεται στην Αφρική και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του 2030 στην Ασία, ενώ τα ποσοστά αποκλειστικού θηλασμού βελτιώνονται σε όλες τις περιοχές για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Ωστόσο, σχεδόν όλες οι περιοχές αντιμετωπίζουν αυξανόμενα κενά στην αντιμετώπιση της αναιμίας στις γυναίκες και το υπερβολικό βάρος των παιδιών αυξάνεται ραγδαία στην Ωκεανία.

Ποιο είναι το κόστος της υγιεινής διατροφής

Η φετινή έκθεση SOFI εξετάζει πιο προσεκτικά το κόστος μιας υγιεινής διατροφής – τη μέση ελάχιστη δαπάνη που απαιτείται για την απόκτηση τοπικά διαθέσιμων τροφίμων που καλύπτουν τις ενεργειακές και τις περισσότερες θρεπτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τον FAO και τον ΠΟΥ, μια υγιεινή διατροφή είναι επαρκής, ισορροπημένη και διαθέτει αρκετή ποικιλία.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι το κόστος παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη του 2ου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης (μηδενικά ποσοστά πείνας στον κόσμο), αν και η μείωση αυτού του κόστους από μόνη της δεν θα είναι αρκετή για τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής. Το 2025, το μέσο παγκόσμιο κόστος μιας υγιεινής διατροφής αυξήθηκε σε 4,28 δολάρια ανά άτομο ανά ημέρα, από 3,44 δολάρια το 2021 και 2,94 δολάρια το 2017, με τα υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (4,91 δολάρια). Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαχειριστούν μια υγιεινή διατροφή έχει μειωθεί - από 2,97 δισ. (37,4% του παγκόσμιου πληθυσμού) το 2021 σε 2,69 δισ. (32,7%) το 2025.

Το κόστος της υγιεινής διατροφής ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των περιοχών λόγω διαρθρωτικών διαφορών στα αγροδιατροφικά συστήματα. Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα φρούτα και τα λαχανικά, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο του κόστους, ενώ τα αμυλούχα βασικά προϊόντα συμβάλλουν σχετικά λίγο. Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη συμβολή στο κόστος μιας υγιεινής διατροφής στην Αφρική, ενώ τα λαχανικά αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Οι αλυσίδες αξίας των τροφίμων αποτελούν σημαντικό παράγοντα που καθορίζει τις τιμές. Οι δραστηριότητες μετά την παραγωγή στο αγρόκτημα αντιπροσωπεύουν το 70 έως 75% του κόστους που πληρώνουν οι καταναλωτές, με έως και το 40% του συνολικού κόστους να προκύπτει από την επεξεργασία, την εφοδιαστική αλυσίδα και το χονδρικό εμπόριο. Η βελτίωση της αποδοτικότητας σε αυτά τα τμήματα είναι επομένως κρίσιμη, ιδίως για τη μείωση του κόστους των ευπαθών, πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά τροφίμων.

Η μείωση του κόστους μιας υγιεινής διατροφής απαιτεί πολιτικές απαντήσεις που να είναι ειδικές για το εκάστοτε πλαίσιο και να διευρύνουν την προσφορά θρεπτικών τροφίμων, μειώνοντας παράλληλα το διαρθρωτικό κόστος σε όλες τις αλυσίδες αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη, άρδευση και ψυκτικές αλυσίδες, παράλληλα με μεταρρυθμίσεις στις επιδοτήσεις, τη διευκόλυνση του εμπορίου και τα κανονιστικά πλαίσια.

Οι στοχευμένες παρεμβάσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, μειώνουν τις απώλειες και προωθούν βιώσιμες πρακτικές μπορούν ταυτόχρονα να βελτιώσουν τα διατροφικά αποτελέσματα, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και να υποστηρίξουν τους κλιματικούς στόχους. «Το έργο που έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια έως το 2030 είναι τεράστιο. Ωστόσο, ένας κόσμος στον οποίο η υγιεινή διατροφή δεν είναι πλέον απρόσιτη για σχεδόν έναν στους τρεις ανθρώπους είναι ένας κόσμος που αξίζει να οικοδομηθεί», υποστηρίζει η έκθεση.

Τι είπαν οι επικεφαλής της έκθεσης

Ο Γενικός Διευθυντής του FAO, Κου Ντόνγκιου (QU Dongyu) τόνισε: «Η έκθεση δείχνει ότι η πρόοδος είναι εφικτή, αλλά πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Η εξάλειψη της πείνας και η προσιτή τιμή της υγιεινής διατροφής απαιτούν πολιτική δέσμευση, βιώσιμες επενδύσεις και πολιτικές που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη. Οι πρόσφατες κρίσεις - από φυσικές καταστροφές όπως η πανδημία COVID-19 έως ανθρωπογενείς καταστροφές όπως οι εστίες συγκρούσεων, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Γάζα και η πρόσφατη διαταραχή του Στενού του Ορμούζ - έχουν καταδείξει τόσο την ανθεκτικότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων όσο και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσής τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιο ευάλωτων ανθρώπων, των αγροτών και των καταναλωτών στον κόσμο».

Ο Πρόεδρος του IFAD, Άλβαρο Λάριο πρόσθεσε: «Το SOFI μας λέει ότι το κόστος μιας υγιεινής διατροφής συνεχίζει να αυξάνεται και ότι σχεδόν 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να εξακολουθούν να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθέσουν μια υγιεινή διατροφή. Οι ανθεκτικές αλυσίδες αξίας πρέπει να αποτελούν κεντρικό μέρος της απάντησης. Το καθήκον μας τώρα είναι να μετατρέψουμε τα στοιχεία που παρέχει το SOFI σε επενδύσεις - και να το κάνουμε αυτό μέσω συνεργασίας. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε τα συστήματα αγοράς και τις αγροτικές οικονομίες που θα κάνουν τα υγιεινά τρόφιμα προσιτά σε όλους».

Η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF, Κάθριν Ράσελ υπογράμμισε: «Κάθε παιδί αξίζει την ευκαιρία να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, και αυτό ξεκινά με την πρόσβαση του σε θρεπτικά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα. Αυτή η έκθεση αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι τα συστήματα τροφίμων αφήνουν ακάλυπτες τις ανάγκες εκατομμυρίων παιδιών και οικογενειών. Τα τρόφιμα, η υγεία, η εκπαίδευση και η κοινωνική προστασία πρέπει να συμβαδίζουν για να προστατεύσουν τα πιο ευάλωτα παιδιά και τις γυναίκες».

Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής του WFP, Καρλ Σκάου, δήλωσε: «Πίσω από κάθε αριθμό σε αυτήν την έκθεση βρίσκεται μια οικογένεια που μετρά το κόστος των τροφίμων. Οι συγκρούσεις και τα κλιματικά σοκ τους ωθούν πέρα ​​από τις δυνατότητές τους. Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με συνεργαζόμενους φορείς, κυβερνήσεις και κοινότητες για να δημιουργήσουμε συστήματα τροφίμων που αντέχουν σε σοκ, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να αντέξουν οικονομικά θρεπτικά διατροφικά προγράμματα, ακόμη και σε περιόδους κρίσης. Τώρα χρειαζόμαστε βιώσιμες επενδύσεις για να ανταποκριθούμε στο μέγεθος της πρόκλησης».

Και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Άντχανομ Γιερμπεγιέσους κατέληξε: «Ενώ χαιρετίζουμε τη σαφή πρόοδο που έχουμε σημειώσει στη μείωση των παγκόσμιων επιπέδων πείνας, μια υγιεινή διατροφή εξακολουθεί να παραμένει οικονομικά προσιτή για έναν στους τρεις ανθρώπους παγκοσμίως. Η παχυσαρκία αυξάνεται και η πρόοδος στη διατροφή της μητέρας και του παιδιού καθυστερεί. Αλλά γνωρίζουμε τι λειτουργεί: Οι πολιτικές που καθιστούν την υγιεινή διατροφή την εύκολη επιλογή, η προώθηση του θηλασμού, η επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας, η φορολόγηση των ανθυγιεινών προϊόντων και η προστασία των παιδιών από το επιβλαβές μάρκετινγκ. Η υγιεινή διατροφή δεν είναι πολυτέλεια - είναι το θεμέλιο της υγείας και πρέπει να είναι εφικτή για όλους».