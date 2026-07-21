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Το Πακιστάν καλεί σε αυτοσυγκράτηση τις εμπόλεμες πλευρές στη Μέση Ανατολή

Newsroom
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Το Πακιστάν καλεί σε αυτοσυγκράτηση τις εμπόλεμες πλευρές στη Μέση Ανατολή
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Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, που μεσολαβεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάλεσε όλες τις εμπόλεμες πλευρές σε αυτοσυγκράτηση στη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα με τον Ιρανό υπουργό Εσωτερικών.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, που μεσολαβεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάλεσε όλες τις εμπόλεμες πλευρές σε αυτοσυγκράτηση στη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα με τον Ιρανό υπουργό Εσωτερικών.

Ο Σαρίφ «κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το γραφείο του πρωθυπουργού, προσθέτοντας πως είπε στον Ιρανό υπουργό Εσκαντάρ Μομενί ότι το Πακιστάν θα συνεχίσει να ενεργεί ως μεσολαβήτρια χώρα.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον κουβεϊτιανού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ, εξαιτίας της οποίας τραυματίστηκαν αρκετοί ναυτικοί.

Εκπρόσωπος του υπουργείου «επέδωσε νότα διαμαρτυρίας σχετικά με την επίθεση του Ιράν εναντίον του κουβεϊτιανού πετρελαιοφόρου Kifan, το βράδυ της Δευτέρας, καθώς διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, εξαιτίας της οποίας τραυματίστηκαν αρκετά μέλη του πληρώματος», σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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