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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Πολιτικά Ευβοίας

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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Πολιτικά Ευβοίας
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας.

Τελευταία ενημέρωση 17:50

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες κατάφεραν να την θέσουν χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 30 λεπτά.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων συνδράμουν στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Εύβοια
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