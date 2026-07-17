Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ρωσικό διυλιστήριο και δύο δεξαμενόπλοια

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Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον ρωσικού διυλιστηρίου πετρελαίου στην περιοχή του Γιαροσλάβλ.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον ρωσικού διυλιστηρίου πετρελαίου στην περιοχή του Γιαροσλάβλ.

Το Γενικό Επιτελείο ανέφερε με ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές στο διυλιστήριο Slavneft-YANOS.

Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι χτυπήθηκαν επίσης ένα πλοίο μεταφοράς αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ