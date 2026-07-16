Η Ρωσία έπληξε 23 φορές τα ουκρανικά λιμάνια μόνο τον Ιούλιο

Η Ρωσία έπληξε τον Ιούλιο 23 φορές τα ουκρανικά λιμάνια και πραγματοποίησε 17 επιθέσεις σε μη εμπορικά πλοία τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουλίου, ανακοίνωσαν οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έπληξε τον Ιούλιο 23 φορές τα ουκρανικά λιμάνια και πραγματοποίησε 17 επιθέσεις σε μη εμπορικά πλοία τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουλίου, ανακοίνωσαν οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας.

Οι επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε μερική διακοπή των αποστολών σιτηρών και σε σχεδόν πλήρη αναστολή των αγορών σιτηρών στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς, σύμφωνα με επενδυτές και αναλυτές.

Στο μεταξύ, οι δύο χώρες πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή σορών νεκρών στρατιωτών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, με τη Μόσχα να παραλαμβάνει 31 σορούς και να παραδίδει τις σορούς 501 Ουκρανών.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν πραγματοποιήσει τακτικά παρόμοιες ανταλλαγές καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος πλησιάζει πλέον τα 4,5 χρόνια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ