Bank of America: Επιστρέφει η διάθεση για ρίσκο – Στο επίκεντρο τράπεζες και κυκλικές μετοχές

Το σενάριο μιας οικονομίας που συνδυάζει ισχυρή ανάπτυξη με αποκλιμακούμενο πληθωρισμό, επανέρχεται στο προσκήνιο για τους Ευρωπαίους διαχειριστές κεφαλαίων. Προϋπόθεση η αποφυγή ευρύτερης γεωπολιτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Το σενάριο μιας οικονομίας που συνδυάζει ισχυρή ανάπτυξη με αποκλιμακούμενο πληθωρισμό, το λεγόμενο περιβάλλον «Goldilocks», επανέρχεται στο προσκήνιο για τους Ευρωπαίους διαχειριστές κεφαλαίων, ενισχύοντας τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού ρίσκου. Προϋπόθεση, ωστόσο, αποτελεί η συγκράτηση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η αποφυγή ευρύτερης γεωπολιτικής κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με το European Fund Manager Survey της Bank of America, το 37% των Ευρωπαίων επενδυτών αναμένει για το επόμενο τρίμηνο έναν ευνοϊκό συνδυασμό ανθεκτικής ανάπτυξης και υποχώρησης του πληθωρισμού. Πρόκειται για την πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2024 που το σενάριο «Goldilocks» αναδεικνύεται σε κυρίαρχη εκτίμηση της αγοράς.

Οι προσδοκίες για την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά. Το 54% των ερωτηθέντων προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη κατά τους επόμενους 12 μήνες, έναντι μόλις 11% τον προηγούμενο μήνα. Η δημοσιονομική επέκταση αναδεικνύεται εκ νέου ως ο βασικός παράγοντας που θα μπορούσε να επιταχύνει την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ έχουν περιοριστεί οι προσδοκίες για γεωπολιτική αποκλιμάκωση.

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή παραμένει η σημαντικότερη γεωπολιτική ανησυχία για το 43% των επενδυτών. Οι εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας και στον πληθωρισμό θεωρούνται ο σημαντικότερος παράγοντας αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία: η αποκλιμάκωσή τους θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη, ενώ μια νέα άνοδος θα την επιβάρυνε αισθητά. Παράλληλα, το 31% θεωρεί ότι μια επιθετικότερη αντίδραση των κεντρικών τραπεζών σε ενδεχόμενη αναζωπύρωση του πληθωρισμού αποτελεί τον πιθανότερο καταλύτη για διόρθωση των αγορών.

Αισιοδοξία για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Καθαρό ποσοστό 54% των Ευρωπαίων επενδυτών αναμένει άνοδο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων τους επόμενους μήνες. Η μεταστροφή είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς τον Ιούνιο καθαρό ποσοστό 4% προέβλεπε πτώση. Σε ορίζοντα 12 μηνών, το 91% βλέπει περαιτέρω περιθώρια ανόδου, από 71% έναν μήνα νωρίτερα, ενώ η αναμενόμενη απόδοση που προκύπτει από την έρευνα αυξήθηκε στο 6,3% από 5,2%.

Παράλληλα, οι διεθνείς επενδυτές αρχίζουν να επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές αγορές. Καθαρό ποσοστό 2% δηλώνει πλέον υπέρβαρη θέση στις ευρωπαϊκές μετοχές, έναντι καθαρής υποεπένδυσης 15% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός των βασικών επιλογών, με καθαρό ποσοστό 37% να διατηρεί υποβαρή θέση, το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2020.

«Κλειδί» η αύξηση των πωλήσεων

Η αύξηση του όγκου πωλήσεων θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας στήριξης της εταιρικής κερδοφορίας από το 46% των επενδυτών. Την ίδια στιγμή, το 63% εκτιμά ότι οι αναβαθμίσεις των προβλέψεων για τα κέρδη θα αποτελέσουν τον βασικό καταλύτη για την περαιτέρω άνοδο των μετοχών.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να στηρίξει τις αγορές κυρίως μέσω της διεύρυνσης των περιθωρίων κέρδους και της εξοικονόμησης κόστους, σύμφωνα με το 46% των συμμετεχόντων. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα αυξηθούν κατά 5,6% τους επόμενους 12 μήνες, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για άνοδο 6%.

Τράπεζες και κυκλικοί κλάδοι κερδίζουν έδαφος

Η βελτίωση της διάθεσης για ανάληψη ρίσκου στρέφει το ενδιαφέρον προς τις κυκλικές μετοχές και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Καθαρό ποσοστό 26% αναμένει ότι οι κυκλικές μετοχές θα υπεραποδώσουν έναντι των αμυντικών τους επόμενους μήνες. Τον Ιούνιο, αντίθετα, καθαρό ποσοστό 21% προέβλεπε υποαπόδοση.

Οι τράπεζες αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη overweight θέση, στο 49%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2022 και με τη μεγαλύτερη μηνιαία βελτίωση μεταξύ όλων των κλάδων. Στον αντίποδα, η αυτοκινητοβιομηχανία παραμένει η μεγαλύτερη underweight επιλογή, στο -46%.

Ο κλάδος της υγείας κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση, με την overweight τοποθέτηση να περιορίζεται στο 3% από 50%. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πέρασαν από underweight σε overweight, ενώ οι βιομηχανικές και οι ενεργειακές μετοχές μετακινήθηκαν από overweight σε underweight.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης αποτελούν την προτιμώμενη περιοχή, με καθαρό ποσοστό 29%. Η Γερμανία παραμένει η δημοφιλέστερη επιμέρους αγορά, στο 23%, ενώ η Γαλλία βρίσκεται στην τελευταία θέση, με καθαρό ποσοστό -37%.

Ως προς το επενδυτικό στιλ, οι διαχειριστές προτιμούν μετοχές με ισχυρή δυναμική, με ποσοστό 29%, καθώς και εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης (9%). Παράλληλα, ενισχύεται η προτίμηση για μετοχές υψηλού beta, ενώ η εμπιστοσύνη στις εταιρείες υψηλής ποιότητας υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021.