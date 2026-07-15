Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοίχισε σήμερα τη ζωή σε έναν άνδρα, τη σύζυγό του και την εξάχρονη κόρη τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοίχισε σήμερα τη ζωή σε έναν άνδρα, τη σύζυγό του και την εξάχρονη κόρη τους στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Το χτύπημα σε πολυκατοικία στην Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ στο κεντρικό τμήμα της Γάζας στοίχισε τη ζωή στον Ομάρ Αμπού Κάσεμ, στη σύζυγό του Ασμά και στην κόρη τους Χαμπέμπα, σύμφωνα με υγειονομικούς. Ο γιος τους επέζησε αλλά τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το πλήγμα είχε στόχο μαχητή της Χαμάς.

Στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν στην Πόλη της Γάζας, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, σύμφωνα με υγειονομικούς. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό αυτό.

Οι θάνατοί τους έρχονται να προστεθούν στους 1.100 και πλέον Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του θύλακα.

Η Χαμάς συνήθως δεν δίνει πληροφορίες για τα θύματά της.

Η εκεχειρία έπαυσε τις σφοδρές συγκρούσεις αλλά δεν σταμάτησε τη σποραδική βία. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο.

Το τελευταίο περιστατικό βίας συνέβη ενώ ηγέτες της Χαμάς ολοκλήρωσαν χθες έναν ακόμα γύρο συνομιλιών εκεχειρίας στο Κάιρο. Οι συνομιλίες -με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ- είχαν στόχο την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Οι συζητήσεις περιελάμβαναν τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από την περιοχή, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις συνομιλίες, που προσέθεσαν ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος καθώς επικρατεί βαθιά δυσπιστία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ