Ιταλία: Συνεργάτες της Μελόνι διαψεύδουν ενδεχόμενο παραίτησης της κυβέρνησης

Μετά την χθεσινή ήττα της κυβέρνησης Μελόνι στην βουλή -όπου με διαφορά μιας μόνον ψήφου απορρίφθηκε τροποποίηση του νέου εκλογικού νόμου- στενοί συνεργάτες της Ιταλίδας πρωθυπουργού διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο παραίτησης της κυβέρνησης.

Μετά την χθεσινή ήττα της κυβέρνησης Μελόνι στην βουλή -όπου με διαφορά μιας μόνον ψήφου απορρίφθηκε τροποποίηση του νέου εκλογικού νόμου- στενοί συνεργάτες της Ιταλίδας πρωθυπουργού διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο παραίτησης της κυβέρνησης.

«Δεν εννοούμε να κλείσουμε τον κύκλο της κυβερνητικής μας εμπειρίας, είμαστε περήφανοι για την σταθερότητα που προσφέραμε στην χώρα μας», δήλωσε ο Λούκα Τσιριάνι, υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις της κυβέρνησης με το κοινοβούλιο.

«Πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Στην φάση αυτή θα επικεντρωθούμε στην έγκριση του νέου εκλογικού νόμου από την βουλή. Στην συνέχεια, κατά την έγκρισή του από την Γερουσία θα υπάρξει ασφαλώς η δυνατότητα να τροποποιηθεί», πρόσθεσε ο Τσιριάνι, σε δήλωσή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia.

Μετά την αρνητική έκβαση της χθεσινής ψηφοφορίας, σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι «χρειάζεται μια πολιτική επαλήθευση» αναγνωρίζοντας ότι «από τα έδρανα της κυβερνητικής πλειοψηφίας έλειψαν αρκετές ψήφοι».

Από την μεριά της, η γραμματέας του κεντροαριστερού «Δημοκρατικού Κόμματος» Έλι Σλάιν δήλωσε και σήμερα ότι «οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης είναι έτοιμες να πάνε σε εκλογές οποιαδήποτε στιγμή, διότι η πραγματική είδηση είναι ότι χθες κατέρρευσε το όλο αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο βασιζόταν σε μια ιδέα συμπαγούς και σταθερής πλειοψηφίας».

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι πάνω από τριάντα βουλευτές της συμπολίτευσης, που χθες δεν στήριξαν την τροπολογία για την επαναφορά του σταυρού προτίμησης, είναι πιθανό να ανήκουν, σε μεγάλο ποσοστό, στο κόμμα «Φόρτσα Ιτάλια», το οποίο είχε ιδρύσει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, πολλοί σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την προσφυγή σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές μέσα στο φθινόπωρο ή και τον ερχόμενο Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ