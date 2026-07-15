ΓΓΕΚ: Πρόσκληση για τον συμψηφισμό clawback με δαπάνες Ε&Α και επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ έως το 2027

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έκδοση της πρόσκλησης για τον συμψηφισμό της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) και επενδυτικών σχεδίων για την περίοδο 2026-2027.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έκδοση της πρόσκλησης για τον συμψηφισμό της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) και επενδυτικών σχεδίων για την περίοδο 2026-2027.

Η δράση διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υγείας, και αποσκοπεί στον περιορισμό του μηχανισμού του clawback, μέσω της αντιστάθμισης μέρους των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες ή επιχειρήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε νέα έργα έρευνας και ανάπτυξης και επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει έως τρία αιτήματα για έργα Ε&Α και έως τρία αιτήματα για επενδυτικά σχέδια.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), έως και την 1η Οκτωβρίου 2026, στις 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους αναλυτικούς όρους της πρόσκλησης και τη σχετική απόφαση μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ