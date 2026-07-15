Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν στις 13:00 ώρα Ελλάδας σήμερα.

Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν σήμερα νέο γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτια αμυντικά συστήματα καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων κρουζ στο νησί Μεγάλο Τουνμπ του Ιράν, ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM).

Το 90 λεπτών κύμα πληγμάτων είχε στόχο να κάμψει τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στην εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ.

Είχαν προηγηθεί επιθέσεις από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση σε απάντηση του κύματος βομβαρδισμών στο Ιράν από τις ΗΠΑ χθες βράδυ

Στην Ιορδανία, ο ιρανικός στρατός χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης εναντίον υπόστεγων χρησιμοποιούμενων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη βάση αλ Αζράκ κι εγκατάστασης όπου βρίσκονταν αμερικανικά μαχητικά F/A-18, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Στο Κουβέιτ, οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν κέντρο επιμελητείας στη βάση Μίνα Αμπντάλα, που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με χωριστή ανακοίνωση.

Στο Μπαχρέιν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν εγκαταστάσεις του αμερικανικού 5ου στόλου.

Νωρίτερα σήμερα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο επτά στρατιωτικών από αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νοτιοανατολικό Ιράν, σε μια εκτεταμένη κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, ενώ στοχοθετήθηκε επίσης η Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

«Σήμερα το πρωί, ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός εκτόξευσε 13 πυραύλους» εναντίον στρατοπέδου που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ιρανσάχρ, σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι σκοτώθηκαν επτά στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πλήγματα ήταν σχεδιασμένα για να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες απώλειες, καθώς οι 13 πύραυλοι έπληξαν έναν ξενώνα, σκοπιές και εγκαταστάσεις διαμονής στη βάση. Ο στρατός πρόσθεσε πως υπάρχουν επίσης τραυματίες και υποσχέθηκε να δώσει μια «αποφασιστική απάντηση» στην επίθεση.

Το λιμάνι της Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός ιρανικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας, στοχοθετήθηκε επίσης σήμερα από νέα αμερικανικά πλήγματα, τα οποία ωστόσο δεν προκάλεσαν θύματα, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Ο αμερικανός εχθρός επιτέθηκε σήμερα σε τρία σημεία στην Μπουσέρ», δήλωσε στο IRNA ο κυβερνήτης της πόλης Μοχαμάντ Μοζαφαρί.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου τελειώσουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες», ενώ απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Τρίτη νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν και ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε εκ νέου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο. «Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (...) θα συνεχιστούν, και το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο εχθρός (...) πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους», προστίθεται. «Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους, είτε σε κανέναν», τονίζεται στο κείμενο.

Ο Τραμπ απειλεί με πλήγματα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ερωτηθείς πόσο θα διαρκέσουν οι εξελισσόμενοι για τέταρτη συναπτή νύχτα βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τρίτη το βράδυ πως διεξάγουν νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν κι επανέφεραν σε ισχύ τον αποκλεισμό των νότιων λιμανιών του, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παίρνει πίσω την αναγγελία πως η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε στην επιβολή φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά του πολέμου.

Η επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού χθες στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) και οι βομβαρδισμοί, οι πιο εκτενείς αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, θέτουν υπό ολοένα εντονότερη αμφισβήτηση τις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος και να εφαρμοστεί η καταρχήν συμφωνία, το λεγόμενο πρωτόκολλο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ