Η Γαλλία βιώνει μια «πολύ ανησυχητική» ξηρασία - Περιορισμοί χρήσης του νερού σε 99 περιοχές

Η Γαλλία βιώνει μια «εξαιρετική» και «πολύ ανησυχητική» ξηρασία, δήλωσε στους δημοσιογράφους η Γαλλίδα υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπού, λίγο μετά την συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου της.

Η Γαλλία βιώνει μια «εξαιρετική» και «πολύ ανησυχητική» ξηρασία, δήλωσε στους δημοσιογράφους η Γαλλίδα υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπού, λίγο μετά την συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου της.

Όπως δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός, σε 99 περιοχές της χώρας υπάρχουν περιορισμοί χρήσης του νερού, είτε μερικώς είτε πλήρως, ενώ 43 από αυτές βρίσκονται σε επίπεδο κρίσης, όπου το νερό προορίζεται για χρήσεις προτεραιότητας. «Βιώνουμε μια ξηρασία που είναι εξαιρετική τόσο στην πρόωρη άφιξή της», «σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα» όσο και «στην έντασή της», δήλωσε η Μονίκ Μπαρμπού.

«Αυτό που κάνει την κατάσταση πολύ ανησυχητική είναι ότι συμβαίνει ενώ οι ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις ήταν γενικά εντός του φυσιολογικού εύρους», τόνισε η Μπαρμπού, σημειώνοντας ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί «μια βαθιά διαταραχή του κύκλου του νερού». «Το έδαφος είναι το πρώτο που επηρεάζεται (...), με ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας» και «κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα», εξήγησε.

Η υπουργός τόνισε ότι «τα υδάτινα ρεύματα αποτελούν πλέον την κύρια πηγή ανησυχίας: από τις αρχές Ιουνίου, οι μηνιαίες ροές μειώνονται ραγδαία σε όλη τη χώρα και σχεδόν το ένα τρίτο των σημείων παρακολούθησης βρίσκονται σε επίπεδα κάτω από τα ελάχιστα που παρατηρούνται τα τελευταία είκοσι χρόνια», ενώ «το ένα τέταρτο των μικρών ρεμάτων είναι πλέον εντελώς στεγνά».

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου κατάσταση από την εφαρμογγή της εθνικής παρακολούθησης το 2012», δήλωσε η Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ