Ολοκλήρώθηκε η επεξεργασία νομοσχεδίου για ΤΝ - Αύριο η ψήφισή του από την Ολομέλεια

Ολοκληρώθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία και σε β' ανάγνωση, του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τα «Μέτρα εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ολοκληρώθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία και σε β' ανάγνωση, του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τα «Μέτρα εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Αύριο αναμένεται η συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης -εκτός του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας που καταψήφισαν- ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.ΛΥ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο στην Ολομέλεια.

«Είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει πλέον ένα καθαρό γήπεδο, με καθαρούς κανόνες και διαφάνεια, τόσο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας όσο και των δικαιωμάτων των πολιτών, από την χρήση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης που τόσο κρίσιμη και απαραίτητη είναι στις μέρες μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «χρήσιμες και εποικοδομητικές» τις παρατηρήσεις και προτάσεις κομμάτων και φορέων και επανέλαβε τις διαβεβαιώσεις του ότι θα κάνει δεκτές βελτιωτικές αλλαγές.

Όπως είπε, «στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να προετοιμάσουμε τις αρμόδιες αρχές, με στελέχωση, πόρους και υποδομές για να θωρακίσουμε τη χώρα και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις που δημιουργούνται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ