Δήμας: Η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Ευρώπης

Τη στρατηγική σημασία των ελληνικών υποδομών και των ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων ανέδειξε ο Χ. Δήμας.

Τη στρατηγική σημασία των ελληνικών υποδομών και των ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την ομιλία του στο 4th Navigating the Future: Smart Supply Chains & Resilient Production in an Era of Uncertainty.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία ασφαλών και αξιόπιστων δικτύων μεταφορών.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Η χώρα μας αποτελεί το φυσικό σημείο συνάντησης της Ευρώπης με την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Τα ελληνικά λιμάνια, τα σιδηροδρομικά δίκτυα, οι οδικοί άξονες και οι αναπτυσσόμενες διατροπικές υποδομές δεν εξυπηρετούν μόνο τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους δύο νέους Ευρωπαϊκούς Διαδρόμους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, ο Υπουργός σημείωσε ότι ο Διάδρομος Baltic Sea – Black Sea – Aegean Sea (BBA) αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ανάπτυξη του άξονα αυτού δεν αφορά μόνο τις μεταφορές. Αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αυτονομίας της Ευρώπης, τη διαφοροποίηση των εμπορευματικών ροών και τη δημιουργία ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων εναλλακτικών διαδρομών σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου (WBEM), καθώς και των επενδύσεων στους βασικούς σιδηροδρομικούς άξονες της χώρας, οι οποίοι ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε επίσης στα συμπεράσματα του πρόσφατου Transport Investment Summit και της 3ης συνάντησης της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Άξονα Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, επισημαίνοντας ότι η κοινή ευρωπαϊκή δράση αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.

«Η κοινή μας πεποίθηση είναι ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις της νέας εποχής. Οι ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες χτίζονται μέσα από συνεργασίες, διασυνδεδεμένα δίκτυα και κοινό στρατηγικό σχεδιασμό», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιοποίησης των μεταφορών και των logistics, καθώς και των πράσινων υποδομών, ως βασικών παραγόντων για τη μετάβαση σε ένα αποδοτικότερο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

«Η Ελλάδα επενδύει συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Με νέα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, αναβαθμισμένες λιμενικές υποδομές, σύγχρονα logistics hubs και ισχυρές διεθνείς συνεργασίες, οικοδομούμε έναν νέο χάρτη μεταφορών που ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως κόμβου συνδεσιμότητας, ανάπτυξης και ανθεκτικότητας για ολόκληρη την Ευρώπη», είπε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις που υλοποιούνται στις υποδομές logistics της χώρας. Όπως υπογράμμισε: «Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων δεν εξαρτάται μόνο από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών, αλλά και από την ανάπτυξη των υποδομών logistics που συνδέουν λιμένες, σιδηρόδρομο και οδικά δίκτυα σε ένα ενιαίο και αποτελεσματικό σύστημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη των Εμπορευματικών Κέντρων Θριασίου Ι, Θριασίου ΙΙ και του πρώην στρατοπέδου Γκόνου, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των λιμενικών πυλών της χώρας και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών, διαμορφώνει σταδιακά «ένα ισχυρότερο και ανθεκτικότερο δίκτυο μεταφορών και logistics, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα».

