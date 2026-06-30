Κρι-Κρι: Με το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος» του ΣΕΒΕ τιμήθηκε ο Παναγιώτης Τσινάβος

Με την κορυφαία τιμητική διάκριση «Χρυσός Αλέξανδρος» τίμησε φέτος ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κρι-Κρι.

Με την κορυφαία τιμητική διάκριση «Χρυσός Αλέξανδρος» τίμησε φέτος ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κρι-Κρι, Παναγιώτη Τσινάβο, καθώς και την ίδια την εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική τους συμβολή στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΕ τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, με κεντρικό ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική πορεία της Κρι-Κρι, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον εξωστρεφείς ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων. Σήμερα, οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% του κύκλου εργασιών της εταιρείας, ενώ τα προϊόντα της ταξιδεύουν σε 45 χώρες ανά τον κόσμο. Μάλιστα, κατά την τελευταία τριετία, οι εξαγωγές της κατέγραψαν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 47%.

Καθοριστικό ρόλο στην εξαγωγική επιτυχία της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας διαδραματίζει το ελληνικό γιαούρτι, μία κατηγορία που γνωρίζει ιδιαίτερη απήχηση στις παγκόσμιες αγορές. Αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, η Κρι Κρι έχει επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της και στο Greek Frozen Yogurt, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, από την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (XAA) το 2003 και την έναρξη της δραστηριότητάς της στην παραγωγή γιαουρτιού, η Κρι Κρι ακολούθησε σταθερά ανοδική πορεία, κατακτώντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. Σήμερα, ένα στα δύο γιαούρτια που καταναλώνονται στην Ελλάδα παράγεται στις εγκαταστάσεις της.

Παράλληλα, η Κρι Κρι υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2028, ενισχύοντας την παραγωγική της δυναμική, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 850 εργαζόμενους, έχοντας δημιουργήσει 350 νέες θέσεις εργασίας μόνο την τελευταία τριετία.

Η αναπτυξιακή πορεία της Κρι Κρι συνδέεται άμεσα και με τη στήριξη της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Η εταιρεία συλλέγει περίπου το 50% του γάλακτος που παράγεται στον Νομό Σερρών, στηρίζοντας έμπρακτα τους τοπικούς παραγωγούς και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και του αγροδιατροφικού τομέα.

Με αφορμή τη βράβευση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κρι Κρι, κ. Παναγιώτης Τσινάβος, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους τους ανθρώπους της Κρι Κρι. Αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλουμε εδώ και χρόνια για να αναδείξουμε τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές, επενδύοντας στην ποιότητα, την καινοτομία και τους ανθρώπους μας. Συνεχίζουμε πιστοί στο όραμά μας να δημιουργούμε αξία για την ελληνική οικονομία, τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες».

