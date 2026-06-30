Τουρισμός

Νίσυρος: Περπατώντας στους κρατήρες του ηφαιστείου

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Νίσυρος: Περπατώντας στους κρατήρες του ηφαιστείου
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Η πεζοπορία στο σεληνιακό τοπίο του ηφαιστείου της Νισύρου είναι σαν να μπαίνεις σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μια μοναδική εμπειρία σε ένα νησί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στο Αιγαίο.

Η αύρα του ηφαίστειου, οι γραφικοί οικισμοί με τις βοτσαλωτές πλατείες, οι θερμές ιαματικές πηγές, η άγρια γοητεία και η ενέργειά της, κάνουν τη Νίσυρο έναν ιδιαίτερο προορισμό στο Αιγαίο για διακοπές πέρα από τα συνηθισμένα.

Πώς θα σας φαινόταν να περπατούσατε πάνω σε ένα ενεργό ηφαίστειο; Στη Νίσυρο μπορείτε να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Το πιο σημαντικό αξιοθέατο του νησιού είναι χωρίς αμφιβολία το ηφαίστειό του, το οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε. Η πεζοπορία σε αυτό το απόκοσμο τοπίο είναι σαν να μπαίνεις σε ταινία επιστημονικής φαντασίας.

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