Bain & Company - Altagamma: Η παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας σταθεροποιείται παρά τις διαδοχικές προκλήσεις

Τα brands του κλάδου εντείνουν τις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την αξία τους και να επανασυνδεθούν με τους καταναλωτές.

Ο παγκόσμιος κλάδος των ειδών πολυτελείας εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 αντιμετωπίζοντας πολλαπλές προκλήσεις: οικονομική αστάθεια, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές αλλαγές στις καταναλωτικές αντιλήψεις και αξίες. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Bain & Company σε συνεργασία με την Altagamma, τον ιταλικό σύνδεσμο κατασκευαστών ειδών πολυτελείας, τα βασικά μεγέθη του κλάδου υποδεικνύουν μια σταδιακή πορεία σταθεροποίησης.

Οι παγκόσμιες δαπάνες για είδη πολυτελείας έφτασαν τα 1,44 τρις ευρώ το 2025, και βρίσκονται σε τροχιά σταδιακής σταθεροποίησης το 2026, σύμφωνα με την εαρινή επικαιροποίηση της μελέτης των Bain και Altagamma για την παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας. Η μελέτη περιγράφει μια αγορά που διαμορφώνεται από τέσσερις αλληλένδετες τάσεις: την αυξανόμενη προτίμηση στις εμπειρίες έναντι της απόκτησης υλικών αγαθών, την ανακατανομή των βασικών μοχλών ανάπτυξης μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών αγορών, την αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές την πολυτέλεια και τις ραγδαίες αλλαγές στα κανάλια προσέγγισης των πελατών λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με βάση το επικρατέστερο σενάριο της Bain, οι παγκόσμιες δαπάνες στην αγορά προϊόντων πολυτελείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 1,44 και 1,47 τρισ. ευρώ για το 2026, σημειώνοντας ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 0% και 2% σε σταθερές ισοτιμίες.

Η μακροοικονομική αστάθεια καθορίζει το ευρύτερο πλαίσιο

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε από μια σειρά μακροοικονομικών αναταραχών. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών πετρελαίου. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023, ενώ η εμπιστοσύνη των καταναλωτών υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο για πρώτη φορά από το 2023, ενώ η παγκόσμια ανάπτυξη του ΑΕΠ για φέτος προβλέπεται πλέον χαμηλότερη σε σχέση με το 2025. Οι μετοχές των ειδών πολυτελείας υποχώρησαν κατά περίπου 8% τον Ιανουάριο, ενώ η παγκόσμια τουριστική κίνηση στην Ευρώπη κατέγραψε πτώση 20% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, προτού σημειώσει μερική ανάκαμψη.

Οι εμπειρίες υπερτερούν και τα υλικά αγαθά επαναπροσδιορίζονται

Μέχρι στιγμής για το 2026, η προτίμηση των καταναλωτών για τις εμπειρίες αναπτύσσεται 1,5 φορά ταχύτερα από ό,τι για τα υλικά αγαθά, αποτυπώνοντας μια διαρθρωτική και πολιτισμική μετατόπιση: Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο να ζήσουν ξεχωριστές στιγμές από το να αποκτήσουν αντικείμενα. Στον ευρύτερο κλάδο των εμπειριών, οι περισσότερες κατηγορίες παρουσιάζουν ανθεκτικότητα. Η πολυτελής φιλοξενία, τα ιδιωτικά αεροσκάφη, τα γιοτ και οι κρουαζιέρες εμφανίζουν ισχυρή ανθεκτικότητα. Σε αυτό συμβάλλουν η τάση των καταναλωτών για premium επιλογές, τα υψηλά επίπεδα προκρατήσεων και η προσέλκυση νέων πελατών. Παράλληλα, η υψηλή γαστρονομία και τα gourmet προϊόντα επωφελούνται από τη φιλοσοφία «λιγότερα αλλά ποιοτικότερα», ενώ η αγορά των έργων τέχνης επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Στον αντίποδα, οι επιδόσεις των πολυτελών υλικών αγαθών παραμένουν πιο συγκρατημένες. Τα πολυτελή αυτοκίνητα εξακολουθούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της κατηγορίας, καθώς ο κλάδος βρίσκεται σε μεταβατική φάση προς την ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, τα εκλεκτά κρασιά και τα premium αποστάγματα αντιμετωπίζουν υποχώρηση της ζήτησης, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν τη συχνότητα κατανάλωσης ή στρέφονται σε επιλογές χωρίς αλκοόλ. Τέλος, η αγορά επίπλων και ειδών design παραμένει σε ύφεση, καθώς ολοκληρώνεται η εκτέλεση των παραγγελιών που είχαν συσσωρευτεί μετά την πανδημία, ενώ η αδύναμη πορεία της αγοράς ακινήτων εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση.

Προσωπικά είδη πολυτελείας: σταδιακή ανάκαμψη με αβεβαιότητα ως προς τις προοπτικές

Η αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας σημείωσε μικρή πτώση στα 358 δισ. ευρώ το 2025 (από 364 δισ. ευρώ το 2024, με μείωση 2% σε τρέχουσες ισοτιμίες, αλλά αύξηση 1% σε σταθερές ισοτιμίες). Ωστόσο, αναμένεται να ανακάμψει το 2026, με ανάπτυξη 2% έως 4% και διαμόρφωση της αξίας της μεταξύ 365 και 373 δισ. ευρώ. Η Bain αποδίδει σε αυτό το επικρατέστερο σενάριο πιθανότητα 70%, με βάση την υπόθεση ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συνεχίζει να σταθεροποιείται, ότι η τοπική ζήτηση θα διατηρήσει την ανθεκτικότητά της και ότι η κινεζική αγορά θα συνεχίζει να ανακάμπτει σταδιακά. Ένα πιο αισιόδοξο σενάριο ανάπτυξης 4% έως 6% (πιθανότητα ~20%) θα προϋπέθετε την περαιτέρω αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, ενίσχυση της δυναμικής των ΗΠΑ και ταχύτερη ανάκαμψη της Κίνας. Αντίθετα, το αρνητικό σενάριο (0 έως 2% ανάπτυξη, πιθανότητα ~10%) θα συνδεόταν με μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, εξασθένηση του τουρισμού ή κάμψη της αμερικανικής αγοράς.

Μετά από ένα υποτονικό πρώτο τρίμηνο του 2026, κατά το οποίο η αγορά κατέγραψε πτώση 3%-5% σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι συνθήκες εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν ελαφρώς το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι μακροοικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις αρχίζουν να υποχωρούν. Περίπου το 60% των επιχειρήσεων του κλάδου των ειδών πολυτελείας καταγράφει ήδη καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ το μεγάλο χάσμα στις επιδόσεις που παρατηρήθηκε το 2025 αρχίζει να περιορίζεται. Οι κυρίαρχοι παίκτες της προηγούμενης χρονιάς εμφανίζουν επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και οι εταιρείες που είχαν υστερήσει ανακάμπτουν.

Τρεις ταχύτητες ανά γεωγραφική περιοχή

Η εικόνα της αγοράς διαφοροποιείται σημαντικά ανά γεωγραφική περιοχή, με την Αμερική να καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, ενώ η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στη συνολική πορεία της αγοράς.

Ιδιαίτερα όσον αφορά στην Ευρώπη, η ίδια παραμένει προς το παρόν ο πιο αδύναμος κρίκος. Οι τουριστικές δαπάνες μειώθηκαν κατά περίπου 20% τον Φεβρουάριο, με τους ταξιδιώτες από τη Μέση Ανατολή να επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις συρράξεις στην περιοχή. Παράλληλα, το καταναλωτικό κοινό των ειδών πολυτελείας στις χώρες του Κόλπου συρρικνώθηκε κατά 15%-25% στις αρχές του 2026. Ωστόσο, κατά το δεύτερο τρίμηνο γίνονται ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Τα στοιχεία από επιστροφές φόρων του Μαΐου δείχνουν αύξηση των δαπανών από επισκέπτες που προέρχονται από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Μέση Ανατολή σε σχέση με τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί μια πρώτη ένδειξη ότι τόσο η ευρωπαϊκή αγορά όσο και οι χώρες του Κόλπου ενδέχεται να εισέρχονται σε φάση σταδιακής ανάκαμψης.

Οι προτεραιότητες των καταναλωτών μεταβάλλονται και αναδιαμορφώνουν τις επιδόσεις ανά κατηγορία προϊόντων και καναλιών πώλησης

Σύμφωνα με την ανάλυση της Bain, τα κοσμήματα εξακολουθούν να αποτελούν την κατηγορία με τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ θετική πορεία καταγράφουν επίσης η ένδυση, τα γυαλιά και τα αρώματα. Αντίθετα, τα καλλυντικά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ενώ τα δερμάτινα είδη και τα υποδήματα εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις, αν και εμφανίζουν σημάδια βελτίωσης. Στην κατηγορία των ρολογιών, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τη μόδα και την προβολή προς την αυθεντική ωρολογοποιία, με τους συλλέκτες να δίνουν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στη δεξιοτεχνία και τη σπανιότητα. Η τάση αυτή ενισχύει παράλληλα και τη δυναμική της αγοράς μεταπώλησης, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά. Οι διαδικτυακές αναζητήσεις για vintage τσάντες έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, ενώ σχεδόν οι μισοί καταναλωτές ειδών πολυτελείας εξετάζουν πλέον πρώτα την αγορά μεταχειρισμένων πριν προχωρήσουν σε αγορά νέων προϊόντων.

Τα κανάλια διανομής εμφανίζουν στασιμότητα συνολικά, ωστόσο καταγράφονται σημαντικές εσωτερικές ανακατατάξεις. Τα καταστήματα αποκλειστικής επωνυμίας εξακολουθούν να επενδύουν στην εμπειρία του πελάτη, αλλά αντιμετωπίζουν πιέσεις στον όγκο των πωλήσεων. Τα καταστήματα σε ταξιδιωτικά σημεία διέλευσης ανακάμπτουν με άνισους ρυθμούς, ενώ παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονη μεταβλητότητα στις χώρες του Κόλπου. Τα δίκτυα λιανικής πολλαπλών brands πιέζονται ανάμεσα στη μειωμένη παρουσία ορισμένων brands και τη σταθερή ζήτηση. Οι άμεσες online πωλήσεις σταθεροποιούνται, καθώς οι επώνυμες μάρκες ενισχύουν τον έλεγχο στα δίκτυα απευθείας διάθεσης των προϊόντων τους στους πελάτες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τις αποφάσεις των καταναλωτών

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές βρίσκουν, συγκρίνουν και αξιολογούν προϊόντα πολυτελείας, γεγονός που αναδιαμορφώνει τη σχέση των brands με το κοινό τους. Η ανάλυση της Bain δείχνει ότι περίπου οι μισοί καταναλωτές ειδών πολυτελείας χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την λήψη αγοραστικών αποφάσεων, ενώ σχεδόν όλοι από όσους τα χρησιμοποιούν δηλώνουν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να τα αξιοποιούν. Ένας στους τέσσερις χρησιμοποιεί ΤΝ για να ανακαλύψει νέα brands και προϊόντα, ενώ περίπου δύο στους τρεις για να συγκρίνει τις επιλογές που υπάρχουν διαθέσιμες. Η Bain επισημαίνει ότι τα brands που δεν επενδύουν εγκαίρως ώστε να αποκτήσουν ισχυρή παρουσία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης κινδυνεύουν να μείνουν πίσω, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε κανάλια που ελέγχονται από τη ΤΝ για να βρίσκουν προϊόντα και να παίρνουν αποφάσεις αγοράς.

Ο αθλητισμός αναδεικνύεται σε στρατηγικό πεδίο ανάπτυξης των luxury brands

Περισσότερο από το 80% της αξίας της παγκόσμιας αγοράς ειδών πολυτελείας αντιστοιχεί πλέον σε brands που έχουν επενδύσει σε αθλητικές χορηγίες ή διοργανώσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Ωστόσο, ο βασικός στόχος αυτών των συνεργασιών εξακολουθεί να είναι κυρίως η ενίσχυση της κοινωνικής απήχησης και της αναγνωρισιμότητας των brands και λιγότερο η άμεση αύξηση των πωλήσεων.

Η βιωματική πολυτέλεια (experiential luxury) μετατοπίζεται προς εμπειρίες που δίνουν έμφαση στο συναίσθημα και συνδέονται με προσωπικά νοήματα. Οι κρατήσεις για ξεχωριστές εμπειρίες σε εστίαση, αναψυχή και ψυχαγωγία αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, με κινητήριο μοχλό την αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένες μορφές slow travel, που εστιάζουν στην τοπική κουλτούρα.

Παράλληλα, τα ταξίδια πέρα από τους καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς αυξήθηκαν κατά 20%, αντανακλώντας την επιθυμία φυγής σε εναλλακτικά μέρη ("Elsewhereism"). Τα οικογενειακά ταξίδια με τη συμμετοχή διαφορετικών γενεών βρίσκονται σε ανάπτυξη, ενώ περίπου το 50% της Gen Z δηλώνει ότι οι προτιμήσεις του για τα brands έχουν επηρεαστεί από τους γονείς του.

Η ανάδειξη του νοήματος ως νέα στρατηγική προτεραιότητα

Η μελέτη της Bain συμπεραίνει ότι η έννοια της πολυτέλειας εξελίσσεται για τους καταναλωτές. Για τους σύγχρονους καταναλωτές, το ζητούμενο δεν είναι πλέον η κοινωνική αναγνώριση, αλλά η προσωπική εξέλιξη και η αυτοπραγμάτωση. Πρόκειται για μια μετάβαση από την ανάγκη για θαυμασμό προς την αναζήτηση προσωπικής ολοκλήρωσης.

Η ανάλυση εκτιμά ότι, στη νέα αυτή εποχή, η πολυτέλεια δεν θα ορίζεται πλέον από τα υλικά αγαθά που έχει ο καταναλωτής, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ζει. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από την ελιτίστικη πολυτέλεια, στην πολυτέλεια που βασίζεται σε προσωπικά κίνητρα και την ανάδειξη της ατομικής ταυτότητας. Εισερχόμαστε, πλέον, σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η έννοια του «ευ ζην».

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Bain αναδεικνύει τρεις στρατηγικές προτεραιότητες για τα brands. Πρώτον, την ανάγκη για δημιουργία μοναδικών βιωματικών εμπειριών, όπως ταξίδια και προορισμοί που συνδέονται με τη μακροζωία και τη φύση. Δεύτερον, την ενίσχυση της πολιτισμικής σύνδεσης των brands με διαφορετικές ομάδες καταναλωτών. Τρίτον, τη δυνατότητα οι πελάτες να έχουν πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση προϊόντων και εμπειριών, αξιοποιώντας τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης για εξατομίκευση και δημιουργικότητα.