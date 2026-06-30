Πίνδος: «Ψήνει» deal με τον συνεταιρισμό Άρτας - Οι στόχοι

Διαδικασίες συνεργασίας με τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Άρτας εκκινεί ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Πίνδος, ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός της χώρας και μία από τις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις τροφίμων της Ελλάδας.

Διαδικασίες συνεργασίας με τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Άρτας εκκινεί ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Πίνδος, ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός της χώρας και μία από τις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις τροφίμων της Ελλάδας.

Όπως αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου το μεσημέρι της Τρίτης η διοίκηση του Συνεταιρισμου Πίνδος, δρομολογεί πρόταση συνεργασίας με τον Συνεταιρισμό της Άρτας, με στόχο οι δύο οντότητες, παρόμοιες σε μορφή και αντικείμενο, να φτάσουν μελλοντικά να παράγουν από κοινού το 45% της ελληνικής παραγωγής κοτόπουλου.

Επιμένουμε ελληνικά και συνεταιριστικά, δήλωσε η διοίκηση, εξηγώντας πως οι διαδικασίες συνεργασίας τώρα εκκινούν, χωρί να αποκλείεται το ενδεχόμενο ακόμη και μελλοντικής συγχώνευσης.

Από αυτή την προταση μας «μπορεί να προκύψει κατι μικρό, μπορεί και κάτι μεγάλο», σημείωσαν τα στελεχη της Πινδος, τονίζοντας πως αυτό που θέλουμε είναι μία συνεταιριστικη φιλία με στόχο να μεγαλώνουμε όλοι. Να μεγαλώνουμε ελληνικά και συνεταιριστικά.