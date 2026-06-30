Κατάρ: Δεν προβλέπονται απευθείας συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στην Ντόχα

Το Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι δεν προβλέπεται καμία συνάντηση υψηλού επιπέδου ούτε απευθείας συνομιλίες τις επόμενες ημέρες στη Ντόχα.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έμπιστοι σύμβουλοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έφθασαν στην Ντόχα για να συζητήσουν με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και για την κατάσταση στον Λίβανο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεντ αλ-Ανσάρι.

«Ο κ. Στιβ Γουίτκοφ και ο κ. Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται εδώ στην Ντόχα για να συναντήσουν Καταριανούς μεσολαβητές και αξιωματούχους και οι συζητήσεις θα αφορούν το σύνολο των περιφερειακών θεμάτων…συμπεριλαμβανομένων, φυσικά, των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αλλά επίσης και τον Λίβανο», δήλωσε ο Ανσάρι.

«Δεν βρίσκονται εδώ και τις διαπραγματεύσεις τους με τους Ιρανούς», διευκρίνισε. Και πρόσθεσε «Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθείας συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο πλευρών (αμερικανική και ιρανική) τις επόμενες ημέρες», ούτε «συνάντηση σε υψηλό επίπεδο».

Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν αύριο στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, δήλωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις ΗΠΑ. «Αυτό που αναμένεται να γίνει στην Ντόχα, πιθανόν αύριο, είναι συζητήσεις με την καταριανή πλευρά που θα αφορούν» κυρίως «την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Χθες, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σήμερα, Τρίτη, αναμένονται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης. «Το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Θα γίνει αύριο (σ.σ. σήμερα Τρίτη) στην Ντόχα», δήλωσε. Η εκπρόσωπος του Λευκοί Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, από την πλευρά της, είχε κάνει λόγο για «συναντήσεις υψηλού επιπέδου» αυτή την εβδομάδα στην Ντόχα.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ