Ινδία: Ο πέμπτος ξηρότερος Ιούνιος από το 1901, λόγω καθυστέρησης μουσώνων

Η Ινδία κατέγραψε τον ξηρότερο μήνα Ιούνιο εδώ και πάνω από μια δεκαετία και τον πέμπτο ξηρότερο από τότε που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις το 1901.

Η Ινδία κατέγραψε τον ξηρότερο μήνα Ιούνιο εδώ και πάνω από μια δεκαετία και τον πέμπτο ξηρότερο από τότε που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις, το 1901, με τις βροχές που φέρνουν οι μουσώνες να υπολογίζονται σε 39,8% κάτω του μακροπρόθεσμου μέσου όρου, σύμφωνα με στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το έλλειμμα αυτό βροχοπτώσεων, το οποίο προκλήθηκε από το καθυστερημένo πέρασμα των ετήσιων μουσώνων, επιβράδυνε την σπορά θερινών καλλιεργειών, όπως αυτές ρυζιού, αραβοσίτου, βαμβακιού και σόγιας.

Επίσης διατήρησε ασυνήθιστα ζεστά τμήματα των βορείων πεδιάδων, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 42 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Στην Ινδία έπεσαν 99,5 χιλιοστά βροχής τον Ιούνιο σε σύγκριση με τα φυσιολογικά επίπεδα των 165,3 χιλιοστών για τον μήνα αυτόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας, καθώς οι μουσώνες έφτασαν στο νότιο κρατίδιο της Κεράλα τρεις ημέρες αργότερα και η πορεία τους προς τις δυτικές αγροτικές περιοχές σταμάτησε για περίπου δύο εβδομάδες.

Οι μουσώνες φέρνουν περίπου το 70% των ετήσιων βροχών με τις οποίες αναπληρώνονται οι υδάτινοι πόροι στην οικονομία αυτή των σχεδόν 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία σχεδόν το ήμισυ της αγροτικής γης στερείται άρδευσης και της οποίας περίπου ο μισός πληθυσμός κερδίζει τα προς το ζην από τη γεωργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ