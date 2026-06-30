Προκήρυξη για 600 θέσεις επταετούς θητείας στην Πυροσβεστική - Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εξακοσίων (600) ιδιωτών ως Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία (Π.Ε.Θ.), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς (7) θητείας. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της περαιτέρω αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν σε Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις της προκήρυξης, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματική ανταπόκριση του Σώματος στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 μέσω της ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το περιεχόμενο της προκήρυξης, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια μοριοδότησης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος: ΕΔΩ.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε:

«Η δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τη διαρκή ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από την πρώτη ημέρα έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Πολιτικής Προστασίας. Επενδύουμε στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, γιατί γνωρίζουμε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ολοένα και πιο σύνθετων προκλήσεων της κλιματικής κρίσης απαιτεί ένα ισχυρό, σύγχρονο και καλά στελεχωμένο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η νέα αυτή προκήρυξη εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τη συνεχή αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.»