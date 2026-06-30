Γεν: «Βυθίστηκε» σε χαμηλό 40 ετών έναντι του δολαρίου

Το αρνητικό ορόσημο προκαλεί ανησυχία στην ιαπωνική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα αναζωπυρώνει τα σενάρια για παρέμβαση των αρχών στην αγορά συναλλάγματος.

Σε χαμηλό 40 ετών υποχώρησε το γεν έναντι του δολαρίου, ένα αρνητικό ορόσημο που προκαλεί ανησυχία στην ιαπωνική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα αναζωπυρώνει τα σενάρια για παρέμβαση των αρχών στην αγορά συναλλάγματος.

Στις συναλλαγές της Τρίτης στην Ασία, το γεν διολίσθησε έως τα 161,96 γεν ανά δολάριο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1986, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η νέα πτώση διατηρεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τις αγορές, καθώς το Τόκιο έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δεν θα ανεχθεί ακραίες διακυμάνσεις στην ισοτιμία.

Εξάλλου και ο γ.γ. του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα, επανέλαβε σε συνέντευξη Τύπου τη θέση της κυβέρνησης ότι «παραμένει έτοιμη να αναλάβει δράση όποτε είναι απαραίτητο».

Η Τζούλια Γουάνγκ, επικεφαλής επενδύσεων της Nomura για τη Βόρεια Ασία, δήλωσε ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος μετά την υποχώρηση του γεν σε ένα νέο πολυετές χαμηλό, αν και αναμένει ότι οποιαδήποτε επίδραση στις ευρύτερες αγορές θα είναι βραχύβια.

Ενώ η παρέμβαση δεν συνδέεται θεωρητικά με κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο συναλλαγματικής ισοτιμίας, η μετάβαση σε ένα νέο χαμηλό κύκλου για το γεν θα μπορούσε να αυξήσει τις εγχώριες ανησυχίες σχετικά με την αδυναμία του νομίσματος και να αυξήσει την πιθανότητα επίσημης δράσης, τόνισε.

Η Γουάνγκ πρόσθεσε ότι οι ευρύτερες προοπτικές του γεν παραμένουν αδύναμες επειδή οι μεγάλες διαφορές επιτοκίων και πραγματικών αποδόσεων μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ συνεχίζουν να ευνοούν τις συναλλαγές carry trades, στις οποίες οι επενδυτές δανείζονται φθηνά σε γεν και επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης, ασκώντας καθοδική πίεση στο ιαπωνικό νόμισμα.

Μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, η Ιαπωνία διέθεσε πάνω από 11,7 τρισεκατομμύρια γεν (72,8 δισ. δολ.) σε συναλλαγματικά αποθέματα για να στηρίξει το νόμισμα.

Στις 30 Απριλίου, το γεν ανατιμήθηκε απότομα στα 156,6 έναντι του δολαρίου από 160,39, πυροδοτώντας εικασίες ότι το Τόκιο είχε εισέλθει στην αγορά. Το νόμισμα ανατιμήθηκε περίπου στα 155 την επόμενη ημέρα πριν συνεχίσει την πτώση του.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε πρόσφατα το βασικό επιτόκιο στο 1%, το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνέχισαν την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής που ξεκίνησε το 2024.