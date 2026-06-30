Ο Πολάκης ζητά την παραίτηση του Φάμελλου από τον ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και άμεση εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ζητά ο Παύλος Πολάκης.

Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και άμεση εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ζητά ο Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμη, δηλώνει ότι θα είναι παρών στην εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ και ζητά την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής που θα προετοιμάσει το κόμμα για εκλογές.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη έχει ως εξής:

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών).

3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:

α. Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στον σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Παύλος Πολάκης μέλος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προφανώς ΟΧΙ ανεξάρτητος βουλευτής».