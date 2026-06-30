Η Ελλάδα και πάλι πρώτη στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική

Την πρωτιά κατέκτησε η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία και την ποιότητα των ελληνικών συμμετοχών στον διαγωνισμό.

Την πρωτιά κατέκτησε η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία και την ποιότητα των ελληνικών συμμετοχών στον διαγωνισμό.

Η ομάδα STARTS, αποτελούμενη από τρεις μαθητές της Β΄ Λυκείου του 3oυ Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κύριο Αθανάσιο Παπαδημητρίου, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16–18 ετών.

Η ομάδα προκρίθηκε στην ευρωπαϊκή φάση μέσω της επιτυχούς συμμετοχής της στον «9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική», που υλοποίησε για ένατη συνεχή χρονιά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 2 Απριλίου 2026. Οι ομάδες που αναδείχθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, έλαβαν μέρος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική.

Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα και στόχος του είναι η δημιουργική ενασχόληση των μαθητών τόσο με τη στατιστική επιστήμη όσο και με τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των επίσημων στατιστικών.

Τη συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό διεκδίκησαν, μέσα από τους εθνικούς διαγωνισμούς στη Στατιστική, 28.832 μαθητές και μαθήτριες από 2.293 εκπαιδευτικές μονάδες 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ