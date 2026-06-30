Ελλάκτωρ: Προχωρά ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός

Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, χωρίς τραπεζικό δανεισμό, περιορισμένη έκθεση σε εξωγενείς κινδύνους και αυξημένη ευελιξία για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών.

Το 2025 ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνέχισε με συνέπεια τον στρατηγικό του μετασχηματισμό, ολοκληρώνοντας αποεπενδύσεις από δραστηριότητες υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων και ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική του θέση, όπως ανέφερε ο CEO της εισηγμένης στο πλαίσιο της Γ.Σ. των μετόχων.

Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, χωρίς τραπεζικό δανεισμό, περιορισμένη έκθεση σε εξωγενείς κινδύνους και αυξημένη ευελιξία για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Παράλληλα επικεντρώνεται στην Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων, καθώς και σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη φιλοξενία και τον τουρισμό, τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Σημαντικά γεγονότα του 2025

Ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης της ΗΛΕΚΤΩΡ στη Motor Oil, τον Ιανουάριο 2025 έναντι τιμήματος €113,8 εκατ.,

2η Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους: Καταβολή 296 εκατ. ευρώ στους μετόχους (€0,85/μετοχή) τον Μάρτιο 2025.

Πώληση της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ολοκλήρωση μεταβίβασης του 100% της εταιρείας στην AKTOR ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η αξία (Enterprise Value) διαμορφώθηκε σε 374,3 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό τίμημα ανήλθε σε 194,6 εκατ. ευρώ

Πώληση των ακινήτων σε Κρήτη (Γούρνες) και Αττική (Καμπάς): Συμφωνία με DIMAND για την πώληση ακινήτων στην Αττική (Καμπάς) και στην Κρήτη (Γούρνες). Ολοκλήρωση μεταβίβασης οικοπέδου στην Κρήτη (Γούρνες) με τίμημα 40,1 εκατ. ευρώ (Σεπτέμβριος 2025)

Προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025: Καταβολή 174 εκατ. ευρώ στους μετόχους (€0,50/μετοχή) τον Δεκέμβριο 2025.

Σημαντικές επιχειρησιακές εξελίξεις του 2026 ως φυσική συνέχεια του μετασχηματισμού του Ομίλου

Πώληση ακινήτων σε Αττική (Καμπάς): Ολοκλήρωση συναλλαγής με DIMAND για τα ακίνητα στην Αττική (Καμπάς) με τίμημα 45,8 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2026)

Απόκτηση μισθωμένου κτιρίου γραφείων από την PRODEA στη Λ. Βασ. Σοφίας 15 στο κέντρο της Αθήνας (8.546,88 τ.μ.) με τίμημα 44 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2026)

Εγκαίνια του The Fiction Athens: Έναρξη λειτουργίας ξενοδοχείου 5* σε έναν από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς και εμπορικούς κόμβους στο Μαρούσι (Μάρτιος 2026)

Ολοκλήρωση της πώλησης, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που διενήργησε το Υπερταμείο για τη στέγαση του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», του κτιρίου του ΕΘΝΟΥΣ (κτίριο Μπενάκη) έναντι €19 εκατ.

Στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2025 ο Όμιλος

Συμπεριλήφθηκε για 2η φορά στην εθνική λίστα των “The 50 Most Sustainable Companies in Greece” για το 2025 του QualityNetFoundation

Κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βαθμολογία Overall A Score στην πλατφόρμα Synesgy, ανάμεσα σε επιχειρήσεις με κορυφαίες επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης.

Κατέγραψε 19,9% περιβαλλοντικά ευθυγραμμισμένες με την Ταξινομία δραστηριότητες βάσει κύκλου εργασιών

Έλαβε βαθμολογία “B” από τον οργανισμό CDP (Carbon Disclosure Project) για τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με την κλιματική αλλαγή για 3η συνεχόμενη χρονιά

Παράλληλα, οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi)

Οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2025

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2025 διαμορφώθηκε σε 89,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18,6 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες έναντι

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημίες 11,6 εκατ. ευρώ

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 152,1 εκατ. ευρώ (σε σχέση με 57,4 εκατ. ευρώ το 2024) συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών κερδών από τις υλοποιηθείσες συναλλαγές ύψους 187,3 εκατ. ευρώ

Ισχυρή ταμειακή θέση και κεφαλαιακή δομή του Ομίλου με: