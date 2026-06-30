Τα 5 ορόσημα του β' εξαμήνου - Μεγάλο στοίχημα το Ταμείο Ανάκαμψης

Κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητες για το επόμενο εξάμηνο μια σειρά από κρίσιμα ορόσημα της κυβερνητικής ατζέντας.

Κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητες για το επόμενο εξάμηνο μια σειρά από κρίσιμα ορόσημα της κυβερνητικής ατζέντας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε:

στην αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου μετά τις φυσικές καταστροφές και στην πρόοδο των εργασιών για το Flyover της Θεσσαλονίκης,

στην ενσωμάτωση των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο,

στην ολοκλήρωση των τριών Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων,

στην καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Δικογραφίας,

καθώς και στην ωρίμανση του διαλόγου για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει στην ελληνική οικονομία περισσότερα από 24 δισ. ευρώ, με σημαντικό μέρος των πόρων να έχει κατευθυνθεί σε αναπτυξιακές δράσεις προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Όπως υπογράμμισε, στόχος έως την τελική εκταμίευση του Σεπτεμβρίου είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου που θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους πολίτες, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική που δημιούργησε το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά την ολοκλήρωσή του.

Ξεχωριστά ο ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές» και επισήμανε πως η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να δίνει καθημερινά απαντήσεις στις προκλήσεις. «Την ώρα που οι αντίπαλοί μας αναλώνονται στις εσωτερικές αντιφάσεις των κομμάτων τους, δικό μας καθήκον είναι να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία», ανέφερε. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις της σχετικά με τις τράπεζες, κάνοντας λόγο για «υπερφίαλες, έωλες και ανυπόστατες εξαγγελίες» από εκείνους που, όπως είπε, «έκλεισαν τις τράπεζες και επιβάρυναν τους φορολογούμενους με δισεκατομμύρια ευρώ». «Σήμερα επανέρχονται με συνταγές που θα οδηγούσαν στα ίδια λάθη. Δεν έμαθαν τίποτε, δεν ξέχασαν τίποτε», κατέληξε.