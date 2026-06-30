Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία»

«Θα υπάρχει έλεγχος από το υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και συναντίληψη παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο», πρόσθεσε.

«Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Παράλληλα, σημείωσε πως θα υπάρχει έλεγχος από το υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και συναντίληψη παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο.

Πρόσθεσε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει κυβερνητική προτεραιότητα, ενώ από τον Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει νέα αποκλιμάκωση των τιμών.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Λοιπόν, καλή σας μέρα, κύριες και κύριοι συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Η διαφαινόμενη και ελπίζουμε, κύριε υπουργέ των Εξωτερικών, ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου.

Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι τις μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Και προφανώς και οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντίληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει, κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους.

Και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα».

Περνώντας στον βασικό κορμό της ατζέντας της συνεδρίασης ο κ. Μητσοτάκης τόνισε:

«Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους έξι μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε ένα εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνεται με 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα ενόψει του καλοκαιριού για τις οικογένειες με παιδιά. Να θυμίσω επίσης το νομοθετημένο αυξημένο ετήσιο βοήθημα των χαμηλοσυνταξιούχων και την επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων που θα λάβουν όλοι οι ενοικιαστές της χώρας τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, υλοποιήσαμε σημαντικές μας δεσμεύσεις. Αναφέρω ενδεικτικά την κοινωνική συμφωνία για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων, μια πρωτοβουλία η οποία χαιρετίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ήδη οδηγήσει σε ένα σημαντικό αριθμό συμβάσεων εργασίας που έχουν υπογραφεί, με απολαβές, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία, πολύ υψηλότερες του κατώτατου μισθού, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι όταν υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει σε εργοδότες και σε εργαζόμενους να συμφωνήσουν, οι πρώτοι κερδισμένοι είναι τελικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι».