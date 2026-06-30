Μητσοτάκης: Τα 5 ορόσημα του β' εξαμήνου - Μεγάλο στοίχημα το Ταμείο Ανάκαμψης

Κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητες για το επόμενο εξάμηνο μια σειρά από κρίσιμα ορόσημα της κυβερνητικής ατζέντας.

Κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητες για το επόμενο εξάμηνο μια σειρά από κρίσιμα ορόσημα της κυβερνητικής ατζέντας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε:

στην αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου μετά τις φυσικές καταστροφές του Daniel και στην πρόοδο των εργασιών για το Flyover της Θεσσαλονίκης,

στην ενσωμάτωση των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο,

στην ολοκλήρωση των τριών Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, που αφορούν τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

στην καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Δικογραφίας,

καθώς και στην ωρίμανση του διαλόγου για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει στην ελληνική οικονομία περισσότερα από 25 δισ. ευρώ, με σημαντικό μέρος των πόρων να έχει κατευθυνθεί σε αναπτυξιακές δράσεις προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Όπως υπογράμμισε, στόχος έως την τελική εκταμίευση του Σεπτεμβρίου είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου που θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους πολίτες, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική που δημιούργησε το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά την ολοκλήρωσή του.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στις παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα, χαρακτηρίζοντας κομβικής σημασίας τη μεταρρύθμιση που οδήγησε στη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση τήρησε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της, καθώς καταβλήθηκαν 617 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 530.000 αγρότες, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο, ενώ ακολούθησαν επιπλέον πληρωμές περίπου 60 εκατ. ευρώ για τον Πυλώνα ΙΙ.

Όπως ανέφερε, η ομαλή και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, η οποία αναγνωρίστηκε και από τους ίδιους τους αγρότες ως ιδιαίτερα αξιόπιστη, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι η μεταρρύθμιση απέδωσε. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα ανακατανομής πόρων που αφαιρούνται από όσους δεν τους δικαιούνται, προς όφελος των πραγματικών δικαιούχων, με τη μεγάλη πλειονότητα των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων να είναι οι βασικοί ωφελημένοι. Από τις αρχές του έτους, όπως είπε, έχουν διατεθεί περισσότερα από 1 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα, ενώ νέος κύκλος πληρωμών προγραμματίζεται για το φθινόπωρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην αντιμετώπιση των φαινομένων παρανομίας, τονίζοντας ότι όσοι καταχράστηκαν δημόσιους πόρους λογοδοτούν πλέον στη Δικαιοσύνη, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και των εθνικών αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για 2.900 υποθέσεις, έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις, έχουν εξαρθρωθεί πέντε εγκληματικές οργανώσεις και ήδη επιστρέφονται αχρεωστήτως καταβληθείσες επιδοτήσεις.

Όπως σημείωσε, οι εξελίξεις αυτές δικαιώνουν την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, υπενθυμίζοντας ότι ψηφίστηκε αποκλειστικά από τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέσα στον επόμενο χρόνο, με την ολοκλήρωση των νέων ψηφιακών εργαλείων και των τεχνολογιών παρακολούθησης του ζωικού κεφαλαίου, η χώρα θα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα καταβολής αγροτικών ενισχύσεων στην Ευρώπη.

Κλείνοντας την αναφορά του στον πρωτογενή τομέα, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μια δύσκολη και σύνθετη μεταρρύθμιση, η οποία εξακολουθεί να απαιτεί δουλειά, με επόμενο μεγάλο βήμα το άνοιγμα του νέου ΟΣΔΕ. Τόνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα του «βαθέος κράτους» που αντιμετωπίζεται στην πράξη, χωρίς να επιβεβαιωθούν οι καταστροφικές προβλέψεις που είχαν διατυπωθεί. Όπως ανέφερε, η ουσία της μεταρρύθμισης είναι ότι «κόβεται ένας γόρδιος δεσμός δεκαετιών», ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων με περισσότερη διαφάνεια, αξιοπιστία και δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση

«Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις.

Η διαφαινόμενη -ελπίζουμε, κ. Υπουργέ των Εξωτερικών- ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχει συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο όπου βρίσκονταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι τις μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Προφανώς και οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Υπήρξε επίσης και μία σημαντική συναντίληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από τον Σεπτέμβριο.

Θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο περιθώριο κέρδους. Προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά «αναχώματα».

Στην ατζέντα μας σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους έξι μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν -και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους- δεν είναι και λίγα.

Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε ένα εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς, δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μία μικρή ανάσα ενόψει του καλοκαιριού για τις οικογένειες με παιδιά.

Να θυμίσω επίσης το νομοθετημένο αυξημένο ετήσιο βοήθημα των χαμηλοσυνταξιούχων και την επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων που θα λάβουν όλοι οι ενοικιαστές της χώρας τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, υλοποιήσαμε σημαντικές μας δεσμεύσεις. Αναφέρω ενδεικτικά την Κοινωνική Συμφωνία για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων, μια πρωτοβουλία η οποία χαιρετίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ήδη οδηγήσει σε έναν σημαντικό αριθμό συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έχουν υπογραφεί, με απολαβές -και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία- πολύ υψηλότερες του κατώτατου μισθού, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι όταν υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει σε εργοδότες και σε εργαζόμενους να συμφωνήσουν, οι πρώτοι κερδισμένοι είναι τελικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Ολοκληρώσαμε, κ. Υπουργέ Δικαιοσύνης, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις στο κληρονομικό δίκαιο. Ψηφίσαμε, κ. Υπουργέ των Εσωτερικών, τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είχαμε δεσμευτεί. Με νόμο προχωρήσαμε στην περαιτέρω απλοποίηση των σχέσεων πολίτη - κράτους. Νομοθετήσαμε, με τρόπο συνεκτικό και συνολικό, ζητήματα τα οποία αφορούν το ιδιωτικό χρέος, με ευνοϊκές ρυθμίσεις για την πρώτη κατοικία, για τα «κόκκινα» δάνεια. Και βέβαια, ξεκίνησε σε αυτό το διάστημα και η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Προφανώς, εξακολουθούμε και υλοποιούμε σημαντικές δράσεις οι οποίες συνδέονται και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Στον τομέα της υγείας, επισκέπτομαι συνέχεια κέντρα υγείας και νοσοκομεία, τα οποία έχουν πλήρως ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Χθες βρέθηκα στο Αιγάλεω για να δω ένα Κέντρο Υγείας αστικού τύπου, στο οποίο επενδύσαμε παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Έχει γίνει ουσιαστικά ένα μικρό νοσοκομείο και νομίζω ότι αυτές οι παρεμβάσεις, ειδικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αναγνωρίζονται από τους συμπολίτες μας.

Δεν θα κουράζομαι να το λέω, ότι πρέπει οι συμπολίτες μας να εμπιστεύονται την πρωτοβάθμια φροντίδα για να μην σπεύδουν πάντα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων, διότι η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών τους μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα στον πρώτο βαθμό.

Στην παιδεία, συνεχίζουμε και αυτό το καλοκαίρι τις σημαντικές ανακαινίσεις που γίνονται μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Και βέβαια, να συγχαρώ και την Υπουργό για την εξαιρετικά επιτυχημένη ολοκλήρωση, για ακόμα μία φορά, της «δοκιμασίας» των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ενώ, προφανώς, θετικό πρόσημο έχουν και οι υποδομές. Μέσα στον επόμενο μήνα, τον μήνα Ιούλιο, θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο τον Ε65. Ένας δρόμος τεράστιας σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία αλλά και για τη Δυτική Θεσσαλία παραδίδεται πια ολοκληρωμένος, όπως είχαμε δεσμευτεί.

Στα τέλη του Ιουλίου θα παραδώσουμε πέντε επιπλέον σταθμούς του Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα καταλήξει στην Καλαμαριά. Θα παραδώσουμε επίσης και ένα πρώτο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τη σύνδεση Νεάπολης και Αγίου Νικολάου.

Ενώ να κάνω και μία ειδική μνεία στην πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στα ζητήματα της κτηματογράφησης. Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα σε μία όμορφη εκδήλωση, πριν από κάποιες μέρες. Αυτό το «γιοφύρι της Άρτας» ολοκληρώθηκε πια. Το 99% της χώρας έχει αναρτημένα δικαιώματα και μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι τηρήσαμε τη δέσμευσή μας: έως το τέλος του 2026 ότι η κτηματογράφηση στη χώρα μας θα έχει πλήρως ολοκληρωθεί.

Έχουμε φυσικά ακόμα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο και στο επίπεδο των υποδομών: την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές του «Daniel», την περαιτέρω επιτάχυνση του Flyover στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, κ. Υπουργέ Περιβάλλοντος, η απορρόφηση των Πολεοδομιών από το Κτηματολόγιο. Νομίζω ότι όλοι πια έχουμε αντιληφθεί την πολύ μεγάλη σημασία αυτής της παρέμβασης.

Ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων, που αφορούν τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας. Την ωρίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Και θα μιλήσουν πιο αναλυτικά ο Αντιπρόεδρος και ο Υπουργός Επικρατείας γι’ αυτά οποία πρέπει να γίνουν ως τα τέλη του 2026, με δεδομένο ότι ο κύκλος που αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας απασχολήσει ξεχωριστά.



Θα συνεχίσουμε με μία ακόμα ενημέρωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χάρη στις προσπάθειες όλων σας ολοκληρώνεται πια, έχοντας απορροφήσει και διοχετεύσει στην εθνική οικονομία αυτή τη στιγμή πάνω από 25 δισ. ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των πόρων αξιοποιήθηκαν σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό «κύμα» υπέρ της κοινωνίας. Ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά ενίσχυσε τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Ενώ, βέβαια, το στοίχημά μας μέχρι την τελική εκταμίευση του Σεπτεμβρίου είναι να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα ανακουφίζει τους Έλληνες, διατηρώντας παράλληλα την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου και μετά τη λήξη του. Και προφανώς, κ. Αντιπρόεδρε και κ. Υπουργέ των Οικονομικών, θα κάνουμε μία ξεχωριστή απολογιστική παρουσίαση του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν με το καλό αυτό ολοκληρωθεί σε δύο μήνες από τώρα.

Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αναφέρομαι στις παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα.

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, για το γεγονός ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβαμε. Έγιναν χθες πληρωμές 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες. Πάνω από τον αρχικό στόχο. Αναμένουμε και σήμερα πληρωμές περίπου 60 εκατομμυρίων για τον Πυλώνα ΙΙ.

Και νομίζω ότι αυτές οι πληρωμές, οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως αξιόπιστες, ως ίσως οι πιο αξιόπιστες και οι πιο ποιοτικές από τους ίδιους τους αγρότες, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει. Ήταν μία μεταρρύθμιση η οποία έπρεπε να γίνει. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες. Κατεβλήθη τιτάνια προσπάθεια προκειμένου οι πληρωμές να γίνουν στην ώρα τους.

Και φυσικά, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι πια έχουμε τη δυνατότητα, όπως θα μας πει στη συνέχεια και ο Υπουργός, να ανακατανείμουμε πόρους οι οποίοι περίσσεψαν από αυτούς που δεν τους δικαιούνται, σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά τους δικαιούνται. Άρα, η μεγάλη πλειονότητα των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων είναι συντριπτικά ωφελημένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση. Από την αρχή του έτους έχουμε διαθέσει παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Θα ακολουθήσει ένας νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο.

Ενώ θέλω επίσης να τονίσω ότι όσοι παρανόμησαν, λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη, με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης και των εθνικών αρχών. Διερευνώνται σήμερα από τις εθνικές αρχές, να τονίσω και πάλι, 2.900 υποθέσεις. Έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις. Έχουν εξαρθρωθεί πέντε εγκληματικές οργανώσεις, με τους απατεώνες να επιστρέφουν τις αχρεωστήτως καταβληθείσες επιδοτήσεις.

Αυτή νομίζω είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αμφισβήτησαν την ορθότητα αυτής της μεταρρύθμισης. Θέλω να θυμίσω ότι τη μεταρρύθμιση αυτή την ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής δεν συναίνεσε.

Όμως, σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι και πιστεύω ότι σε έναν χρόνο από τώρα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί και όλα τα ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία τώρα αναπτύσσουμε, σε συνδυασμό με την τεχνολογία εντοπισμού των ζώων μέσα από τους βόλους, θα έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων στην Ευρώπη.

Μας παίδεψε πολύ αυτή η υπόθεση. Εξακολουθεί και μας παιδεύει, αλλά σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη από αυτή την εξέλιξη. Προφανώς έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα.

Έχουμε να ανοίξουμε το καινούργιο ΟΣΔΕ όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ένα: ένα ζήτημα το οποίο διογκώθηκε πολιτικά, δημιουργώντας πολλές εντυπώσεις, νομίζω ότι αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις, κυρίως ως μία διαχρονική και διακομματική ασθένεια του «βαθέος κράτους» που βρίσκει τη λύση της εν κινήσει, χωρίς τις καταστροφικές συνέπειες που κάποιοι προέβλεπαν.

Νομίζω ότι αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη αυτής της μεταρρύθμισης: να κόβεται ουσιαστικά ένας γόρδιος δεσμός δεκαετιών, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα μέλλον με πολύ περισσότερη διαφάνεια και αξιοπιστία.

Κλείνω, καθώς έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όπως ξέρετε, τα προβλήματα δεν κάνουν, δυστυχώς, διακοπές και εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους.

Την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, το δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία και βέβαια σε κάθε ευκαιρία να απαντάμε σε, θα έλεγα, υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των πολιτικών μας αντιπάλων.



Είδαμε μία πρόσφατα, που αφορούσε τις τράπεζες. Είναι πραγματικά άξιον απορίας πώς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλαιοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα.

Εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλλεϋράνδος για τους Βουρβόνους: «δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα».