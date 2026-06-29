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Ιράν: Διαψεύδει ότι επίκειται συνάντηση ομάδων εργασίας με τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα

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Ιράν: Διαψεύδει ότι επίκειται συνάντηση ομάδων εργασίας με τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα
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Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχει προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα» στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία.

Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχει προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα» στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία, διαψεύδοντας αναφορές αμερικανικών ΜΜΕ που έκαναν λόγο για συνάντηση αύριο Τρίτη σχετικά με το Στενό του Ορμούζ.

«Καμία τεχνική συνάντηση ομάδων εργασίας δεν έχει προβλεφθεί [να διεξαχθεί] αυτή την εβδομάδα», δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ο οποίος έκανε λόγο για "εσφαλμένες" πληροφορίες.

Νωρίτερα πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο Ρόιτερς ότι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ που εργάζονται για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης Ιράν-ΗΠΑ επρόκειτο να συναντηθούν τις ερχόμενες ημέρες.

Ο Γαριμπαμπαντί δήλωσε επίσης πως οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Κατάρ σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ συνεχίζονται όπως έχει σχεδιαστεί, αλλά οι συνομιλίες της τεχνικής ομάδας εργασίας στην Ντόχα δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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