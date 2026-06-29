Κοντογεώργης: «Μειώσεις φόρων και στήριξη μεσαίας τάξης και ευάλωτων στη ΔΕΘ»

«Δεν θα μπούμε σε λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος που γίνεται από τον κόπο του ελληνικού λαού», τόνισε.

Το πρόβλημα της ακρίβειας, το κυβερνητικό «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και δη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η σχέση της κυβέρνησης με τους πρώην πρωθυπουργούς της παράταξης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Ξεκινώντας από το θέμα της ακρίβειας, «η σημερινή σύσκεψη είναι μία από τις πολλές που γίνονται», υπάρχει μια ατζέντα και «θα δούμε τι θα προκύψει», ανέφερε ο υφυπουργός, ενώ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση νοιάζεται καθημερινά για αυτό το θέμα, αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι «πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό». Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε, «εμείς οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε» είτε αυτό είναι μία ψηφιακή εφαρμογή είτε ένα πλαίσιο συνεννόησης με τους παράγοντες της αγοράς προκειμένου «να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές». «Εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας. Η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή έχει ενισχυθεί και με ελεγκτικούς μηχανισμούς», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη, συνεχίζονται οι πολιτικές βελτίωσης των εισοδημάτων είτε απευθείας με τις αυξήσεις που δίδονται είτε έμμεσα με τη μείωση της φορολογίας, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και με σταθερές ενισχύσεις, όπως η επιδότηση του ενοικίου. «Εμείς θα προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους συμπολίτες σε αυτήν την κατάσταση που δεν είναι και η πιο εύκολη», σημείωσε, ενώ για το 5,2% στον πληθωρισμό είπε πως προέκυψε από την αύξηση στα καύσιμα και «αν το απομονώσουμε ήταν μικρότερος και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Στη συνέχεια η συνέντευξη εστίασε στα της ΔΕΘ, θέμα για το οποίο δήλωσε: «Δεν θα μπούμε σε λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος που γίνεται από τον κόπο του ελληνικού λαού».

Άλλωστε, όπως διευκρίνισε, «υπάρχουν κανόνες και δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών κι αυτό το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας. Μπορεί κάποιες προτάσεις της αντιπολίτευσης να είναι εύηχες αλλά σημασία έχει να πηγαίνει το πάπλωμα μέχρι εκεί που καλύπτουν τα πόδια μας».

Ακολούθως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ προϊδέασε για το περιεχόμενο του «καλαθιού»: Και σε αυτήν τη ΔΕΘ, όπως και στις προηγούμενες, θα έχουμε «σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις» και ιδιαίτερη μέριμνα για τους ευάλωτους, ιδίως σε περιόδους κρίσεων.

Όμως, «υπάρχει εκτίμηση για τον δημοσιονομικό χώρο, θα δούμε πώς θα πάει και το καλοκαίρι» και εν τέλει, «οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν τέλος Αυγούστου. Να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μας ότι όπως λειτουργήσαμε στις προηγούμενες (ΔΕΘ), έτσι και τώρα θα πάμε στοχευμένα και για φυσικά πρόσωπα και για επιχειρήσεις», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κ. Κοντογεώργης.

Επόμενο θέμα της συνέντευξης ήταν η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή: «Βλέπουμε μια επανάληψη», ήταν το εισαγωγικό σχόλιό του και «φαίνεται πως δεν έχουν αλλάξει λογικές (σ.σ. στο κόμμα του)». Θύμισε, δε, την πολιτική που ακολούθησε ο κ. Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός: «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έφταναν περίπου στο 70% των απολαβών».

«Αυτά που ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας δεν υποστηρίζουν μια αναπτυξιακή λογική, θέμα για το οποίο δεν έχουμε ακούσει τίποτε», τόνισε. Παρατήρησε, δε, πως ο πρώην πρωθυπουργός «είπε ότι η οικονομία υπεραποδίδει, κάποιος το έχει κάνει αυτό όμως, αλλά δεν περιμένουμε να αναγνωρίσει κάτι θετικό».

Σύμφωνα με την προσέγγιση του κ. Κοντογεώργη, ο πρώην πρωθυπουργός σκέφτεται με τη λογική τι ακούγεται ωραία στους πολίτες και αυτό λέει, αλλά «δεν υπάρχει κάτι τεκμηριωμένο».

Ερωτηθείς για τα κυκλώματα σε πολεοδομίες κ.λπ. έκανε το εξής σχόλιο: «Κανείς δεν πιστεύει ότι τα θέματα στις πολεοδομίες, τις εφορίες, με τις αγροτικές επιδοτήσεις, προέκυψαν τώρα. Δεν το λέω ως απόσειση ευθύνης αλλά ως μια πραγματικότητα», διευκρίνισε και συμπλήρωσε πως «επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης αναδείχθηκαν και αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα αυτά. Οι κρατικές Αρχές και η δικαιοσύνη θα κάνουν τη δουλειά τους», υπογραμμίζοντας και τις επιτυχίες απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα.

Στη συζήτηση για τα μετεκλογικά σενάρια αναγνώρισε πως υπάρχει ρευστότητα, πλην όμως αυτή αφορά «κυρίως τον χώρο της αντιπολίτευσης», τα κόμματα της οποίας «όλα αυτά τα χρόνια δεν κατάφεραν να αρθρώσουν ένα συνεκτικό λόγο». Και, «ναι, η κυβέρνηση έχει λογική φθορά μετά από επτά χρόνια, διατηρεί όμως το πολιτικό και κοινωνικό της κεφάλαιο», τόνισε.

Και με την επισήμανση, «εμείς δεν τάζουμε παράλογα», διαβεβαίωσε πως «εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας τους επόμενους δέκα μήνες μπροστά μας. Θα δούμε αν η αντιπολίτευση θα καταφέρει να μετουσιώσει τη δυσαρέσκεια σε θετικό λόγο, ως τώρα δεν το έχουμε δει, παρά μόνο έχουμε δημαγωγία και λαϊκισμό από τους… συνήθεις υπόπτους».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έχει πει ότι θα σεβαστεί την ετυμηγορία του ελληνικού λαού και θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, γιατί, όπως επιχειρηματολόγησε, «η χώρα δεν πρέπει να μένει ακυβέρνητη. Η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό τιμόνι ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον». «Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να λειτουργούν πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά», πρόσθεσε.

Η συνέντευξη έκλεισε με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Κώστα Καραμανλή, «η στάση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει, είναι σταθερά θετική», επεσήμανε ο υφυπουργός και επικαλέστηκε την πρόσφατη συνέντευξη του πρωθυπουργού, εκεί όπου «αναφέρθηκε σε αυτόν με τον θεσμικό τόνο που επιβάλλεται για πρώην πρωθυπουργούς και ειδικά για τον Κώστα Καραμανλή».

Υπογραμμμίζοντας την εμπειρία του κ. Καραμανλή, ο κ. Κοντογεώργης συμπέρανε: «Εκ των πραγμάτων θεωρώ ότι ο κ. Καραμανλής θα είναι συμμέτοχος σε αυτήν την προσπάθεια».

Γενικεύοντας τη συζήτηση είπε ότι «απέναντι στα ιστορικά στελέχη της παράταξης που έφτασαν στα ανώτατα αξιώματα η στάση της κυβέρνησης είναι σταθερή και συγκεκριμένη». Ειδικά, όμως, για την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά «διεγράφη για συγκεκριμένους λόγους», σημείωσε. «Το τι θα αποφασίσει και θα κάνει, είναι δική του υπόθεση. Εμείς έχουμε αναφερθεί στη θετική αποτίμηση του έργου του ως πρωθυπουργού», κατέληξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ