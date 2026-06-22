Χατζηδάκης: «Προχωράμε μπροστά με ασφάλεια, δεν παίζουμε με την πατρίδα μας»

«Σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που εκφράζει τη συνεχή εθνική ανανέωση ό,τι, άλλωστε, οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε εκδήλωση, με θέμα «προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα του 2030».

«Σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που εκφράζει τη συνεχή εθνική ανανέωση ό,τι, άλλωστε, οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε εκδήλωση, με θέμα «προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα του 2030», που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο σύλλογος παλαιών στελεχών της Ν.Δ. και η Διοικούσα Επιτροπή νομού Θεσσαλονίκης του κόμματος.

«Δεν ερχόμαστε αλαζονικά να σας πούμε ότι όλα τα κάναμε καλά, δεν παριστάνουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στους Έλληνες πολίτες. Αναγνωρίζουμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει ως λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Τονίζουμε τα επιτεύγματά μας, τα οποία στο κάτω κάτω, είναι και επιτεύγματα του ελληνικού λαού. Κυρίως, όμως, κοιτάζουμε μπροστά και εργαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Τα 200 χρόνια της εθνικής ανεξαρτησίας πρέπει να ταυτιστούν με εθνικές επιτυχίες. Δεν είναι ώρα να επαναλάβουμε τον μύθο του Σισύφου, ως πραγματικότητα, και δεν θα το κάνουμε. Θα προχωρήσουμε μπροστά με ευθύνη, με σοβαρότητα και αληθινό πατριωτισμό. Υπάρχει ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει στο δρόμο της σοβαρότητας, της αξιοπιστίας, της Ευρώπης, της κοινής λογικής. Και αυτό μπορεί να το εξασφαλίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Προχωράμε μπροστά με ασφάλεια, δεν παίζουμε με την πατρίδα μας», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών επισήμανε πως η Ν.Δ. μπορεί να υποστηρίξει το μήνυμα και για σταθερότητα και ασφάλεια και για αλλαγή, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να υποστηρίξουν το μήνυμα της αλλαγής.

«Αν ψάξει κανείς στα κόμματα της αντιπολίτευσης θα δει σε κάποια από αυτά ψεκασμένες θεωρίες, επιστολές στον Ιησού Χριστό, ξυλόλια. Θα δει κανείς εχθροπάθεια, τοξικότητα, μίσος, που, πάντως, δεν προσφέρει καμία λύση σε κανένα νέο παιδί μου γυρεύει μία προοπτική σε αυτό τον τόπο .

Αν κοιτάξει κανείς στο γήπεδο θα δει μια παρατεταγμένη ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και διαφόρους που προσπαθούν να συγκροτήσουν ομάδα και δεν μπορούν να προσφέρουν καμιά εναλλακτική προοπτική», είπε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα για τη Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε: Είναι ένα κόμμα των μεγάλων εθνικών επιλογών. Ένα κόμμα που χωρίς να παριστάνει ότι είναι ένα κόμμα των αλάθητων, όπως και να το κάνουμε, βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και, χωρίς αμφιβολία, σήμερα δίνουμε όλες και όλοι μαζί τη δέσμευση ότι και στο μέλλον θα είμαστε μαζί. Σε αγώνες για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για τη δικαιοσύνη. Για μία Ελλάδα σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Γιατί αυτές οι ιδέες είναι που μας ενώνουν και που έχουν την πατρίδα μας πιο μπροστά και πιο ψηλά».

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε απολογισμό του κυβερνητικού έργου πάνω σε τρεις άξονες. Στον πατριωτισμό της ευθύνης, όχι στο εμπόριο του πατριωτισμού, όχι φωνές για εσωτερική κατανάλωση. Στον ευρωπαϊκό και ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους. Στη δημοσιονομική σοβαρότητα και φιλοεπενδυτική προσέγγιση.

Σχετικά με το πρόβλημα της ακρίβειας είπε ότι είναι υπαρκτό, η κυβέρνηση προσπαθεί να το αντιμετωπίσει και είναι υποχρέωση της να το προτεραιοποιήσει, χωρίς να ενδώσει ποτέ στον λαϊκισμό και στις ψευτοθεωρίες που κυκλοφορούν.

«Οι μαγικές συνταγές είναι για τους ψεύτες και τους πολιτικάντηδες», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Σε ότι αφορά στο πρόγραμμα της Ν.Δ. για το μέλλον τόνισε πως θα αγωνιστεί για μια Ελλάδα παραγωγική, για την κοινωνία, με δράσεις στήριξης της οικογένειας, μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγης, ίσες ευκαιρίες περιφερειακή ανάπτυξη. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη είπε ότι είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και θα στηρίξει στην πράξη την ανάπτυξή τους.

Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν και ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Θεόδωρος Πελαγίδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον κόσμο στον οποίο ζούμε «αβέβαιο, ασταθή, επικίνδυνο, ευμετάβλητο και δυστοπικό».

«Έτσι όπως αναπτύσσεται η κατάσταση δεν φαίνεται να «κουμπώνει» καλά η δημοκρατία. Και δημοκρατία χωρίς ευημερία είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει», επισήμανε. Σχετικά με την Ελλάδα του 2030 σημείωσε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή «θα ετεροκαθορισθεί».