Ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρά την πολιτική αναταραχή στη Βρετανία

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε 0,66% στις 639,81 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ανέβηκε κατά 0,35% στις 6.315,06 μονάδες.

Με σχετικά ανοδικές κινήσεις ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επνδυτές να δτρέφουν το βλέμμα στις πολιτικές αναταράξεις της Βρετανίας και συγκεκριμένα στην παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, λιγότερα από δύο χρόνια μετά τη μεγάλη νίκη των Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2024.

Ο νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών.

Στο βρετανικό χρηματιστήριο, ο FTSE 100 δεν τρόμαξε καθώς η παραίτηση Στάρμερ θεωρείτο δεδομένη, και μάλιστα ενισχύθηκε 0,68% στις 10.433 μονάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε 0,66% στις 639,81 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ανέβηκε κατά 0,35% στις 6.315,06 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε άνοδο 0,66% στις 25.151 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,25% στις 8.400 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 0,10% στις 52.796 μονάδες ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 σημείωσε κέρδη 1,18% στις 19.575 μονάδες.

Οι μετοχές της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους easyJet αυξήθηκαν κατά 2,3% μετά την ανακοίνωση προσφοράς εξαγοράς αξίας 4,74 δισεκατομμυρίων λιρών από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castle Lake.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν χρειάζεται να αντιδράσει πιο δυναμικά στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επειδή ο πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα.

Τα νοικοκυριά δεν πιστεύουν ότι οι αυξημένες τιμές καταναλωτή θα παραμείνουν υψηλές, δήλωσε η Πρόεδρος στους Ευρωπαίους βουλευτές στις Βρυξέλλες. Αυτό δίνει στην ΕΚΤ την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 2% από περισσότερο από 3% σήμερα «με την κατάλληλη νομισματική πολιτική», είπε.

Οι επενδυτές αξιολογούν εάν η ΕΚΤ θα προσθέσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023, με τους αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι ο πληθωρισμός διευρύνεται πέρα ​​από τον τομέα της ενέργειας. Παρά την πρόοδο των συνομιλιών για να υπάρξει μία βιώσιμη ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αγορές αναμένουν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση 25% φέτος στο επιτόκιο καταθέσεων, στο 2,5%.

Την ίδια ώρα, πιέσεις δέχεται το πετρέλαιο με το Brent να υποχωρεί 2,82% στα 78,32 δολάρια το βαρέλι, αφού ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισε την πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, ανακοινώνοντας πως η Τεχεράνη συμφωνεί να επιτρέψει επιθεωρητές της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στη χώρα ενώ οι συζητήσεις για τις επιθεωρήσεις πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αυτή την εβδομάδα.