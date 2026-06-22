Μητσοτάκης στα εγκαίνια της νέας Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου: «Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις κυβερνοαπειλές»

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας», τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.

Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης».

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας», τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.

«Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες απειλές αποκτούν ολοένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα, με αιχμή τις νέες τεχνολογίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στους κινδύνους που προέρχονται από κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα τραπεζικά συστήματα και τα νοσοκομεία, αλλά και στις εκστρατείες παραπληροφόρησης που στοχεύουν στη δημιουργία σύγχυσης και στην υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών.

«Πρόκειται για ακήρυκτους πολέμους σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της κυβερνοάμυνας αποτελεί μία από τις λιγότερο ορατές, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού για την αναβάθμιση της εθνικής άμυνας.

Όπως είπε, το νέο κτήριο συγκεντρώνει πλέον το σύνολο των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας των Ενόπλων Δυνάμεων, διαθέτοντας κέντρο δεδομένων, αίθουσες επιχειρήσεων με συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και εργαστήρια ψηφιακής έρευνας, καλύπτοντας όλο το φάσμα της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι καθιστά ευάλωτα πολλά από τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας και επιβάλλει συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε παράλληλα το έργο της στρατιωτικής ηγεσίας και των στελεχών πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και στην ομάδα που στελεχώνει τις δομές κυβερνοχώρου, την οποία χαρακτήρισε «τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Λασκαρίδη, χάρη στην οποία, όπως είπε, κατέστη δυνατή η δημιουργία του νέου «ψηφιακού οχυρού» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μάλιστα, αξιοποίησε την παρουσία του κ. Λασκαρίδη για να απευθύνει ευρύτερο κάλεσμα προς την ελληνική επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα να ενισχύσει μέσω κοινωφελών πρωτοβουλιών την κοινωνία και την πατρίδα.

Επικαλέστηκε ενδεικτικά στοιχεία για τη συνολική περιουσία των ισχυρότερων ναυτιλιακών οικογενειών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η υιοθέτηση του παραδείγματος μεγάλων εθνικών ευεργετών, όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύρος Νιάρχος, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό αποθεματικό πόρων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου σε λιγότερο από 18 μήνες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νέα δομή θα ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι από σήμερα η πατρίδα μας θα είναι ακόμη πιο ασφαλής, ειδικά στον ευαίσθητο χώρο του κυβερνοχώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δένδιας: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών»

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας στο χαιρετισμό του τόνισε ότι η «Ατζέντα 2030» με συνέπεια «επιχειρεί να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών».

«Ο κόσμος έχει αλλάξει: Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν» ξεκαθάρισε. Η «Ατζέντα 2030» περιγράφει «την πορεία αυτής της αλλαγής» σημείωσε τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι όρος επιβίωσης για την πατρίδα.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και στη διακλαδικότητα του Σώματος Πληροφορικής υπογραμμίζοντας ότι στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η ανάπτυξη λογισμικού και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Υπενθύμισε, δε, ότι και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» έχει πέντε επίπεδα και πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα περιλαμβάνει τόσο τον κυβερνοχώρο όσο και το διάστημα.

Για τη μονάδα 1864, είπε ότι διαθέτει «δυνατότητες κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου» ενώ πρόσθεσε: «Η συγκρότηση αυτής της εθνικής ικανότητας εδράζεται σε μια νέα δομή με κατάλληλη υποδομή και διαρκή ανάπτυξη μέσων».

Για τη δωρεά, εξέφρασε εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της ελληνικής κοινωνίας την ευγνωμοσύνη του στον δωρητή κ. Λασκαρίδη.

Ο διευθυντής του Κοινού Σώματος Πληροφορικής υποστράτηγος Βασίλειος Χατζηδάκης, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε ότι η νέα δομή αποτελεί «στρατηγικό ψηφιακό άλμα και βήμα για τη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων».

Είναι, είπε, μια «έμπρακτη απόδειξη ότι το σχέδιο μετασχηματισμού των ψηφιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων ενισχύεται».

«Η συγκεκριμένη δομή υποστηρίζει το στρατηγικό πυρήνα της ασπίδας της ψηφιακής θωράκισης της πατρίδας μας» ξεκαθάρισε.

«Ιδιαίτερη μέριμνα», πρόσθεσε, «δόθηκε, μεταξύ άλλων, στη στατική επάρκεια, την πυρασφάλεια την ανθεκτικότητα των ψηφιακών δυνατοτήτων και την αξιοπιστία των εγκαταστάσεων».

Ο υποστράτηγος Χατζηδάκης κατέληξε τονίζοντας ότι η νέα δομή μπορεί να διαχειρίζεται «άκρως απόρρητα δεδομένα εξαλείφονται στον κίνδυνο διαρροών» με αξιοπιστία και πάντοτε «υπηρετώντας το εθνικό συμφέρον».

Ο ιδρυτής του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» Αθανάσιος Λασκαρίδης, ανάμεσα στα άλλα, αναφερόμενος στη δωρεά για την ανέγερση του κτιρίου, εξήγησε ότι «υπάρχει πολύς αδρανής πλούτος κυρίως στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας».

«Χωρίς υπερβολή», είπε, «πενήντα οικογένειες διαθέτουν περιουσίες πάνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ η καθεμία» και ως εκ τούτου «πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για την πατρίδα».

«Η ελληνική ναυτιλία έχει απολαύσει τη στήριξη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» επισήμανε ο κ. Λασκαρίδης.

Ενδεικτικά, ανέφερε επενδύσεις σε αερογραμμές, βιομηχανίες, τράπεζες υποδομές, αεροδρόμια και άλλα που «γεννήθηκαν χάρη στα εισαγώμενα ναυτιλιακά κεφάλαια».

Για τη δωρεά ως στάση ζωής ο κ. Λασκαρίδης υπογράμμισε ότι οι πρώτοι «που υιοθέτησαν τη διάθεση σημαντικού μέρους της περιουσίας τους στην πατρίδα ήταν οι Νιάρχος και Ωνάσης».

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης τόνισε ότι το νέο κτίριο «αποτυπώνει τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα επιχειρησιακή εποχή».

«Διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα όπου η πληροφορία αναδεικνύεται σε στρατηγικό κεφάλαιο» για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την εθνική άμυνα, εξήγησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Η κυβερνοασφάλεια είναι προϋπόθεση εθνικής ανθεκτικότητας» ξεκαθάρισε.

Ευχαρίστησε το «Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» ενώ χαρακτήρισε τη δωρεά κρίσιμη για το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαβεβαίωσε, δε, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» επενδύουν στη ψηφιακή καινοτομία μέσω κρίσιμων δράσεων και μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Διατρανώνουν, πρόσθεσε, αναφερόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις, «ένα σαφές μήνυμα: Εμφορούνται από το αίσθημα καθήκοντος επενδύοντας στους ανθρώπους τους και τις δεξιότητές τους».

Υπενθυμίζεται ότι η θεμελίωση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024.

Το κτίριο ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», ύψους 5.000.000 ευρώ και αποτελεί σημαντική επένδυση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στους τομείς της Πληροφορικής και του Κυβερνοχώρου.

Πρόκειται για υπερσύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., το οποίο θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΕΘΑ.

Οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κυβερνοχώρο.

Η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σηματοδοτεί την περαιτέρω αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στον Κυβερνοχώρο και ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ψηφιακή θωράκιση καθώς και την κυβερνοανθεκτικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και της χώρας.

Η τελετή εγκαινίων του νέου κτιρίου Κυβερνοχώρου αποτυπώνει με τρόπο αδιαμφισβήτητο τη μετάβαση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα επιχειρησιακή εποχή, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις τοποθετούνται δυναμικά και με αυτοπεποίθηση στο νέο οικοσύστημα ψηφιακών δυνατοτήτων, εξηγούν οι ίδιες πηγές, καθώς και στο κέντρο των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων.

Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, υπουργοί και υφυπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ