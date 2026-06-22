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Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Κερατέα, υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα

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Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Κερατέα, υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα
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Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22.00 ανάμεσα στο Ζαπάνι Κερατέας και στο Αυρόκαστρο κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22.00 ανάμεσα στο Ζαπάνι Κερατέας και στο Αυρόκαστρο κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Λαυρίου προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κερατέας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου από την διασταύρωση του ΒΙΟΠΑ (42χλμ) στο ρεύμα προς Λαύριο. Τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Πλάκας Κερατέας προκειμένου να κινηθούν προς το Λαύριο.

Την ίδια στιγμή, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.40 και έκαιγε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχείρησαν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, κι από αέρος 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι είχε εκδοθεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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