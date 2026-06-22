Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης»

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι διοικήσεις του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, της ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Με ομόφωνη απόφαση, το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά, γνωμοδότησε θετικά επί της τροποποίησης του επιτρεπόμενου ύψους του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο του σχετικού αιτήματος που υπέβαλαν η ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε. και ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του.

Σύμφωνα με τον δήμο Πειραιά, στόχος του σχεδιασμού είναι η διασφάλιση της πλήρους ανταπόκρισης του γηπέδου σε σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και στις αυξημένες απαιτήσεις διοργάνωσης διεθνών αγώνων, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης της περιοχής του Φαληρικού Όρμου.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση από τον τεχνικό σύμβουλο Πέτρο Συναδινό, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το δημοτικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά με ομόφωνη απόφαση, «αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης ενός αθλητικού χώρου που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Πειραιά, τον ελληνικό αθλητισμό και εκατομμύρια φιλάθλους».

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «η απόφαση θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών. Διευκρινίζεται ότι η απόφαση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, καθώς η υλοποίηση του αιτήματος προϋποθέτει τη θέσπιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης από την Πολιτεία. Ωστόσο, η θετική αυτή τοποθέτηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εκφράζει τη θέση του ανώτατου συλλογικού οργάνου της πόλης και αναδεικνύει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας σε μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αναβάθμιση ενός εμβληματικού αθλητικού χώρου του Πειραιά».

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, τόνισε κατά τη συνεδρίαση: «Είναι μια ημέρα σημαντική για την πόλη, μια ημέρα χαράς. Το τελευταίο διάστημα ακούγαμε ότι η οικογένεια του Ολυμπιακού προτίθεται να αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου, να το εκσυγχρονίσει και να το ομορφύνει. Το αναμέναμε με αγωνία και προσμονή. Ήρθε η ώρα να μας παρουσιαστεί αυτό που έχει στο μυαλό του ο Ολυμπιακός, ώστε να δούμε τι απαιτείται.

Αυτό που είναι σημαντικό για την πόλη είναι ότι θα αποκτήσουμε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας, ένα γήπεδο που πέρα από ποδοσφαιρικούς αγώνες θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας αθλητικές, πολιτιστικές κ.ά.. Πρόκειται για μια επένδυση που, κατά την άποψή μου, θα αναβαθμίσει την είσοδο της πόλης. Είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στον Πειραιά και γίνεται εξ ολοκλήρου με ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο Ολυμπιακός ζητά κυρίως μόνο αύξηση του ύψους, ενώ όλες οι υπόλοιπες παράμετροι του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου δεν αλλάζουν. Για εμένα δεν υπάρχει δίλημμα. Είμαι υπέρ -- και αυτό δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό -- του εκσυγχρονισμού παλαιών κτιρίων και εγκαταστάσεων, πόσο μάλλον όταν αυτό γίνεται με ιδιωτικά κεφάλαια και αφορά την ομάδα της πόλης μας».

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι διοικήσεις του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, της ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός.