Σε ύφεση η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, κι από αέρος ,11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Σε ύφεση είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τις μεσημβρινές ώρες σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, κι από αέρος ,11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

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Κανονικά διεξάγεται, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ. ΑΣ., η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί και στα δύο ρεύματα λόγω της πυρκαγιάς στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε οικίες και υποδομές. Νωρίτερα, στις 15:32 προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαία Θεσσαλονίκης

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ