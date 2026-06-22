Ο χρυσός «χάνει» τη λάμψη του συνεχίζοντας το πτωτικό του σερί

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου, υποχώρησαν κατά 1% και έκλεισαν στα 4.202,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Συνεχίζεται το πτωτικό σερί του χρυσού και τη Δευτέρα, αφού τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου, υποχώρησαν κατά 1% και έκλεισαν στα 4.202,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Την Παρασκευή, ο χρυσός επισφράγισε την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών του, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να κατρακυλούν 1% στα 4.202,10 δολάρια.

«Οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν βασικός βραχυπρόθεσμος παράγοντας για τον τομέα των πολύτιμων μετάλλων», δήλωσε ο αναλυτής της Saxo Bank, Ole Hansen.

«Παρατηρούμε ότι οι συνεχιζόμενες, γεμάτες αναποδιές, συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθούν να οδηγούν προς μια συμφωνία που ουσιαστικά θα προσθέσει νέα βαρέλια αργού πετρελαίου στην αγορά, ασκώντας πίεση στις τιμές του αργού και ωφελώντας το χρυσό», πρόσθεσε ο Hansen.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν φέρεται να έχουν σημειώσει «ενθαρρυντική πρόοδο» στον πρώτο γύρο των συνομιλιών τους στην Ελβετία, ο οποίος ολοκληρώθηκε νωρίς τη Δευτέρα, αν και οι εντάσεις σχετικά με τον Λίβανο και το Στενό του Ορμούζ παρέμειναν, σύμφωνα με τους μεσολαβητές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent σημείωσαν πτώση άνω του 3% μετά την ανακοίνωση.

Στο μέτωπο της αμερικανικής πολιτικής, οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ανέρχεται σε 89%, από 61% πριν από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Παρά τη φήμη του ως μέσου αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού, ο χρυσός τείνει να χάνει την ελκυστικότητά του όταν αυξάνονται τα επιτόκια, καθώς το περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει απόδοση γίνεται λιγότερο ελκυστικό σε σχέση με τις επενδύσεις που αποφέρουν τόκους. Η BofA ανέφερε σε σημείωμά της την Παρασκευή ότι ο στόχος τιμής για τον χρυσό στα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά φαίνεται απίθανος, καθώς η αγορά θα έπρεπε να αποτιμήσει πλήρως τις αυξήσεις των επιτοκίων για να επιτευχθούν τέτοια επίπεδα.